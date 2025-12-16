Christmas World, il Villaggio di Natale più grande d’Europa è tornato nel cuore verde della Capitale, a Villa Borghese, con una nuova edizione ancora più emozionante e spettacolare.

Il parco diventa un mondo incantato, dove grandi e piccoli potranno immergersi nell’atmosfera natalizia tra spettacoli inediti, mercatini, attrazioni e food experience da tutto il mondo.

A rendere unico l’evento è un fitto programma di musical originali, parate a tema e performance dal vivo, con oltre 300 artisti internazionali pronti a far sognare il pubblico. In programma musical inediti con cast eccezionali e colonne sonore originali, parate spettacolari e show interattivi per tutta la famiglia, un’area food ampliata con cibi e dolci tipici da tutto il mondo e i tradizionali mercatini di Natale, perfetti per lo shopping delle feste.

Immerso nel contesto unico di Villa Borghese, il Villaggio offre anche quest’anno un’esperienza a 360°, tra luci scintillanti, installazioni immersive e attrazioni per tutte le età. Un evento da non perdere per chi ama il Natale e vuole riscoprirlo in una veste nuova, emozionante e completamente immersiva.

Che succede se piove?

In caso di maltempo consigliamo di verificare in tempo reale lo stato di apertura in questo link. Se le condizioni non permettono l’apertura, verrà inviata una comunicazione con le istruzioni per accedere in un’altra data.

Cosa comprende il biglietto?

Il biglietto di ingresso include l’accesso al villaggio e numerose esperienze da vivere durante la giornata.

Tra queste: il Musical “Lo Schiaccianoci e i Doni Magici” sul Main Stage; gli spettacoli come Fort Harmony, il Christmas Jungle Show, Missione Elfi in Lapponia e la Baby Dance.

Ogni giorno potrai assistere alle due Christmas Parade, ai saluti del Buongiorno e della Buonanotte con tutto il cast, incontrare i personaggi del villaggio, dal Grinch a Babbo Natale, dagli Elfi alla Befana e visitare la Casa delle letterine e la magica Casa di Babbo Natale, dove potrai scattare una foto ricordo.

Sono comprese nel prezzo anche attività come lo Snow Village e il Truccabimbi.

Tutte le attrazioni e un’ampia selezione di food experience a tema sono a pagamento e non incluse nel biglietto.

I biglietti sono rimborsabili?

I biglietti non sono rimborsabili né modificabili; è necessario rispettare la data e l’orario scelti al momento dell’acquisto.

Quanto costa il biglietto?

OFF PEAK

Intero

€ 12,50

(18 – 65 anni)

Giovani | Ridotto

€ 11,50

(13 – 17 anni) (Over 65, accompagnatore di persona con disabilità)

Bambino

€ 11,50

(4 – 12 anni)

Family Pack 2+2

€ 40,00

(2 adulti e 2 bambini 4 – 12 anni)

STANDARD

Intero

€ 16,50

(18 – 65 anni)

Giovani | Ridotto

€ 14,50

(13 – 17 anni) (Over 65, accompagnatore di persona con disabilità)

Bambino

€ 13,50

(4 – 12 anni)

Family Pack 2+2

€ 54,00

(2 adulti e 2 bambini 4 – 12 anni)

PEAK

Intero

€ 18,50

(18 – 65 anni)

Giovani | Ridotto

€ 16,50

(13 – 17 anni) (Over 65, accompagnatore di persona con disabilità)

Bambino

€ 15,50

(4 – 12 anni)

Family Pack 2+2

€ 60,00

(2 adulti e 2 bambini 4 – 12 anni)

ORARI di APERTURA

Siamo aperti dal 29 novembre all’11 gennaio con i seguenti orari:

Tutti i giorni: 10:00 – 20:00

10:00 – 20:00 13 dicembre: 10:00 – 21:00

10:00 – 21:00 24 dicembre: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 25 dicembre: 14:00 – 20:00

14:00 – 20:00 31 dicembre: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 1° gennaio: 10:00 – 20:00

La biglietteria è attiva fino a un’ora prima della chiusura.

BIGLIETTERIA

https://tickets.christmasworld.net/it/shop/biglietti