Un Natale ancora più magico per le famiglie romane! Fino al 22 dicembre 2025, i residenti del Comune di Roma potranno usufruire di una straordinaria iniziativa: 10.000 biglietti scontati del 50% per vivere da vicino l’incanto di Christmas World, il parco natalizio più amato d’Europa, ospitato come sempre nella splendida cornice di Villa Borghese – Viale del Galoppatoio.

Un viaggio immersivo nella magia del Natale

Christmas World 2025 promette un’esperienza indimenticabile per grandi e piccoli: scenografie spettacolari, installazioni artistiche, performance dal vivo, aree tematizzate e un ricco palinsesto di spettacoli completamente rinnovato. Un vero e proprio viaggio multisensoriale tra luci, suoni, creatività e atmosfere tipiche delle feste.

Ogni edizione porta con sé nuove sorprese, e quella del 2025 si preannuncia più emozionante che mai. Una festa della meraviglia che trasforma Villa Borghese in un mondo incantato, perfetto per famiglie, bambini, gruppi di amici e chiunque voglia lasciarsi trasportare dallo spirito natalizio.

Il Comune di Roma e gli organizzatori di Christmas World hanno voluto rendere l’esperienza ancora più accessibile con una promozione speciale riservata ai residenti:

10.000 biglietti al 50% di sconto

Validità fino al 22 dicembre 2025

Disponibili per tutte le categorie di biglietto

Offerta attiva nelle giornate infrasettimanali (da lunedì a venerdì)

Un’opportunità imperdibile per vivere una giornata di festa a metà prezzo, all’interno di uno degli eventi natalizi più suggestivi d’Europa.

ACQUISTA SUBITO E APPROFITTA DELLO SCONTO

📍 Villa Borghese – Viale del Galoppatoio, Roma

📅 Promozione valida fino al 22 dicembre 2025 (lun–ven)

🎟️ Biglietti disponibili fino a esaurimento dei 10.000 posti scontati

Christmas World è ormai un appuntamento imperdibile del Natale romano e italiano. Se vuoi regalare un momento speciale alla tua famiglia, ai tuoi bambini o semplicemente a te stesso, questa è l’occasione giusta per farlo.