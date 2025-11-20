Christmas World torna a Roma e accende la magia del Natale nel cuore di Villa Borghese con un’esperienza ancora più ricca, sorprendente e coinvolgente. L’edizione di quest’anno porta con sé una novità imperdibile: un unico biglietto permette di accedere sia al grande parco tematico natalizio sia al Grande Spettacolo di Natale, un vero show dal vivo pensato per emozionare visitatori di tutte le età.

Con 40.000 metri quadrati di installazioni scenografiche, attrazioni, musica, performance artistiche e aree tematiche, Christmas World si conferma il villaggio di Natale più grande d’Europa. Oltre 300 artisti internazionali, musical inediti, sculture luminose, mercatini tradizionali e una ricca food experience a tema rendono il percorso un viaggio immersivo nelle atmosfere natalizie di tutto il mondo.

L’evento apre le porte il 29 novembre a Villa Borghese e porta con sé tantissime novità da scoprire, tra cui nuove attrazioni e una programmazione artistica completamente rinnovata.

In questo momento è possibile acquistare i biglietti con un sconto esclusivo del 20%, ma si tratta di una promozione limitata e valida solo per determinate date. Considerato che i biglietti stanno andando a ruba, è consigliabile assicurarsi l’ingresso in anticipo.

Con prezzi d’ingresso a partire da 10 euro, Christmas World offre un’esperienza unica che unisce arte, spettacolo e intrattenimento in un evento capace di affascinare famiglie, bambini e appassionati di atmosfere natalizie.

