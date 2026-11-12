Dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, Villa Borghese si trasforma ancora una volta in un grande villaggio natalizio. Torna a Roma Christmas World, l’evento ideato e prodotto da Lux Entertainment che ogni anno richiama famiglie, bambini e visitatori da tutta Italia. Un viaggio immersivo tra le atmosfere delle più belle città del mondo, spettacoli, attrazioni, mercatini e tante sorprese per vivere la magia delle feste.

Christmas World 2026: un viaggio nel Natale di tutto il mondo

Dopo aver conquistato oltre 2,5 milioni di visitatori nelle precedenti edizioni, Christmas World torna nella Capitale con un nuovo percorso narrativo pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Su una superficie di oltre 40.000 metri quadrati, i visitatori potranno attraversare scenografie monumentali e installazioni luminose che ricreano alcune delle città più affascinanti del mondo durante il periodo natalizio. Dalle strade di New York al fascino di Parigi, passando per Londra e Berlino, ogni ambientazione accompagnerà il pubblico in un viaggio tra luci, colori e tradizioni delle feste.

Un’esperienza immersiva che trasforma Villa Borghese in un grande villaggio internazionale, dove ogni angolo racconta un modo diverso di vivere il Natale.

Pista di pattinaggio, giostre e attrazioni: cosa fare a Christmas World

Non solo scenografie e luminarie. Christmas World 2026 proporrà numerose attrazioni dedicate al divertimento di tutta la famiglia.

Tra le esperienze annunciate ci sono la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, dove divertirsi sulle note delle canzoni natalizie, gli Ice Bumper e l’Ice Slide, per sfide e discese all’insegna dell’adrenalina. Non mancheranno giostre, ottovolante, mongolfiere e minicar, con proposte pensate per diverse fasce d’età.

Per i più piccoli sarà anche l’occasione di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, mentre mercatini e punti ristoro accompagneranno la passeggiata tra le ambientazioni del villaggio.

Oltre 300 artisti e performer per gli spettacoli di Natale

Uno dei punti di forza della nuova edizione sarà il programma di intrattenimento dal vivo. Oltre 300 artisti e performer animeranno il parco con musical inediti e parade quotidiane lungo i viali.

Tra gli appuntamenti principali spicca il Grande Spettacolo di Natale, una produzione che unirà musica, danza e performance artistiche, con oltre 100 performer coinvolti.

Un calendario di spettacoli e appuntamenti pensato per rendere la visita un’esperienza da condividere, tra divertimento, emozione e atmosfera natalizia.

Christmas World sarà ospitato nella consueta location di Villa Borghese, in Viale del Galoppatoio, dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Ecco tutte le informazioni utili per organizzare la visita:

Date: dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027

dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 Dove: Villa Borghese, Viale del Galoppatoio – Roma

Villa Borghese, Viale del Galoppatoio – Roma Organizzazione: Lux Entertainment

Lux Entertainment Biglietti: consulta il sito ufficiale e acquista i ticket

consulta il sito ufficiale e acquista i ticket Informazioni e FAQ: www.christmasworld.net/faq/

Christmas World si conferma uno degli appuntamenti più attesi del Natale romano: un’occasione per immergersi nelle atmosfere delle feste, scoprire le tradizioni natalizie di diverse città del mondo e trascorrere una giornata speciale con tutta la famiglia.