A Cinecittà World il Natale non è solo una festa: è un vero e proprio film da vivere in prima persona. Fino al 6 gennaio, il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma in un set natalizio scintillante, pronto a catapultare adulti e bambini in un mondo fatto di luci, musica e magia.



Leggi Anche: — Torna a Roma il mercato più glamour d’Italia: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi all’Eur

Il viaggio comincia sulla Christmas Street, un’incantevole New York anni ’20 ricreata tra luminarie, carrozze d’epoca e pacchi regalo giganti. Qui, l’atmosfera è da film delle Feste: tra inediti spettacoli dal vivo, nuove attrazioni e scenografie da sogno, spiccano la nuovissima Pista di Pattinaggio – simbolo intramontabile dei classici natalizi – e la suggestiva Nevicata di Natale che imbianca l’intera via, regalando agli ospiti un momento da fiaba.

La giornata si accende con il Christmas Show, lo spettacolo che dà ufficialmente il via alla magia sulle note delle colonne sonore più amate del periodo. È l’inizio di un’avventura che porta dritti al Polo Nord… senza lasciare la Capitale.

Imperdibile anche la nuova Casa di Babbo Natale: ancora più grande, accogliente e ricca di dettagli incantati. Santa Claus in persona aspetta i piccoli visitatori per una foto ricordo indimenticabile, mentre nella Sala degli Elfi i laboriosi aiutanti smistano le letterine dirette al Polo Nord. Per chi vuole un’esperienza ancora più emozionante c’è I-Fly, la montagna russa virtuale che permette di volare con la slitta di Babbo Natale per consegnare doni in tutto il mondo.

Il Natale prende vita anche a teatro con “La notte che cambiò il Natale”, il nuovo spettacolo che racconta la storia del Maestro Fiocco, un giocattolaio burbero che ritrova il vero spirito delle feste grazie a un incontro speciale. Nel Far West, invece, gli elfi postini animano “Elf Express – Lettere dal West”, uno show divertente e ricco di colpi di scena. E tra le vie del Parco si aggira anche il Grinch: riuscirà a non farsi contagiare dalla magia natalizia?

Il gran finale dell’anno è affidato al Capodanno più grande d’Italia. Il 31 dicembre, dalle 18 fino all’alba, Cinecittà World diventa un gigantesco Villaggio del Divertimento con 40 attrazioni aperte, spettacoli dal vivo, dj set, concerti, discoteche, cene e dinner show. A mezzanotte, l’immancabile spettacolo pirotecnico accoglie il nuovo anno tra musica e colori.

A chiudere le festività, il 6 gennaio arriva la Befana, pronta a portare dolci, sorprese e tanta allegria ai bambini.

Il programma completo è disponibile su: www.cinecittaworld.it