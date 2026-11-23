Roma si accende con la Christmas Parade 2026: corteo da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna, ospiti vip e musica per sostenere la Ludoteca del Gianicolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Christmas Parade 2026, il Natale solidale nel cuore di Roma

Il Natale ha attraversato il centro storico di Roma con la Christmas Parade 2026, una giornata di festa e solidarietà che ha riunito migliaia di persone, oltre cento performer e alcuni dei volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Le vie della Capitale si sono trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove famiglie, turisti e cittadini hanno camminato fianco a fianco per sostenere la riqualificazione della Ludoteca del Gianicolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, spazio dedicato al gioco e alla serenità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Dal corteo in centro allo show in Piazza di Spagna

La manifestazione è partita da Piazza del Popolo, dove Enrico Brignano e Flora Canto hanno salutato il pubblico e inaugurato ufficialmente la festa con il simbolico taglio del nastro. Da lì un trenino di Natale, guidato da Babbo Natale e da coloratissimi personaggi natalizi, ha attraversato le strade del centro tra coreografie, musica e animazioni itineranti, coinvolgendo grandi e piccoli lungo il percorso fino a Piazza di Spagna, cuore scenografico dell’evento.

LEGGI ANCHE: Christmas World Roma: biglietti scontati del 30%

Ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, Flora Canto ed Enrico Papi hanno condotto lo show serale alternando momenti di intrattenimento, comicità e musica. Sul palco si sono avvicendati numerosi ospiti del panorama televisivo e cinematografico, tra cui Lino Banfi, Laura Chiatti, Manuela Arcuri, Pamela Prati e Valeria Marini, che hanno contribuito a rendere unica l’atmosfera della serata.

Musica, coro e un grande abbraccio collettivo

La colonna sonora della Christmas Parade 2026 ha visto protagonisti Mida, Angie e L. Salvetti, accompagnati dalle sonorità calde di un coro gospel che ha portato in piazza i classici del Natale. Nel gran finale Mr.Rain è salito sul palco insieme ai bambini del coro diretto dal Maestro Demo Morselli: sulle note di We Are the World le finestre affacciate su Piazza di Spagna si sono illuminate, prima dell’emozionante interpretazione di Supereroi. Le voci degli artisti si sono fuse con quelle del pubblico, trasformando la piazza in un unico grande coro e restituendo l’immagine di una città unita dalla stessa causa.

Una raccolta fondi per la Ludoteca del Gianicolo

La dimensione solidale è stata al centro della giornata: i volontari dell’Associazione Bambino Gesù ETS hanno distribuito i caratteristici cappellini rossi, simbolo dell’iniziativa, invitando cittadini e visitatori a contribuire alla raccolta fondi. L’obiettivo è sostenere la riqualificazione della Ludoteca del Gianicolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, un luogo pensato per restituire normalità, gioco e momenti di serenità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

«Vedere così tante persone riunite nel cuore di Roma, partecipare, cantare insieme e condividere un obiettivo che va oltre la festa è stata un’emozione. Abbiamo voluto mettere ciò che sappiamo fare al servizio di una causa in cui crediamo profondamente. Il risultato più importante non è soltanto lo spettacolo che siamo riusciti a realizzare, ma sapere che questa giornata potrà contribuire concretamente a migliorare la quotidianità dei bambini del Bambino Gesù», ha dichiarato Roberto Fantauzzi, CEO di Lux Entertainment, ringraziando gli amici del mondo dello spettacolo che hanno scelto di prendere parte alla Christmas Parade 2026.

Un progetto di Christmas World con il supporto di Roma Capitale

La Christmas Parade 2026 rientra nelle attività di Christmas World, con produzione e direzione artistica firmate da Lux Entertainment e il supporto di Roma Capitale. L’evento ha potuto contare su una rete di partner e sponsor che ne hanno condiviso lo spirito solidale: Honda come Official Car, Frecciarossa come Treno Ufficiale, Enel come Official Sponsor, Madema e Italstage nel ruolo di Partner Tecnici, RDS e Masi Film come Media Partner. Casa Naman ha partecipato come Hospitality Partner, mettendo a disposizione i propri spazi affacciati su Piazza di Spagna per ospitare lo spettacolo conclusivo.

Foto: Ufficio Stampa