Domenica 22 novembre torna nella Capitale la Christmas Parade, la grande parata natalizia organizzata da Christmas World per sostenere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 30mila persone, l’evento si prepara a trasformare nuovamente le strade del centro di Roma in un palcoscenico a cielo aperto, tra musica, spettacoli e solidarietà.

L’appuntamento è per domenica 22 novembre alle ore 15, con partenza da Piazza del Popolo. Da qui la parata attraverserà alcune delle vie e delle piazze più suggestive della Capitale, passando per Via del Corso, Largo Goldoni e Piazza di Spagna.

Una parata di Natale all’insegna della solidarietà

Artisti, performer, musica, spettacoli e ospiti speciali accompagneranno il corteo in una grande festa collettiva dedicata al Natale. Ma la Christmas Parade non sarà soltanto un’occasione per vivere l’atmosfera delle feste in anticipo: al centro dell’iniziativa c’è soprattutto un importante progetto benefico.

L’evento, ideato da Christmas World, nasce infatti per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie attraverso una raccolta fondi destinata al rifacimento della Ludoteca del Gianicolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’obiettivo è creare uno spazio ancora più accogliente, dove i bambini ricoverati possano trovare occasioni di gioco, creatività e serenità durante il percorso di cura.

Come partecipare alla Christmas Parade

Anche quest’anno tutti possono diventare protagonisti della parata. Per partecipare all’iniziativa solidale è sufficiente indossare il caratteristico cappello rosso della Christmas Parade, disponibile con una donazione minima di 5 euro.

Un piccolo contributo che permetterà di sostenere concretamente il progetto dedicato alla ludoteca del Bambino Gesù, trasformando una giornata di festa in un gesto di vicinanza ai bambini e alle loro famiglie.

La Christmas Parade torna così a portare il Natale nel cuore di Roma, ricordando che la magia delle feste può diventare ancora più speciale quando si mette al servizio degli altri.

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