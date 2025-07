A partire da oggi, mercoledì 16 luglio 2025, e fino a giovedì 24 luglio, il tratto sopraelevato della Tangenziale Est di Roma, compreso tra largo Passamonti e viale Castrense, sarà chiuso al traffico 24 ore su 24 in direzione San Giovanni.

Il provvedimento si rende necessario per consentire ad Anas l’intervento di sostituzione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori finanziati con i fondi del Giubileo 2025.

A comunicarlo è stata la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha reso note anche le modifiche alla viabilità.

Le deviazioni previste

Il traffico proveniente dalla Tangenziale Est sarà deviato su via dello Scalo di San Lorenzo .

. Per i veicoli in arrivo dall’A24 e diretti verso San Giovanni, viene consigliata l’uscita su via di Portonaccio come percorso alternativo.

Per facilitare il transito dei veicoli, la telecamera di controllo della corsia preferenziale di via di Portonaccio sarà temporaneamente disattivata per tutta la durata dei lavori.

Inoltre, è previsto un rafforzamento dei servizi di viabilità da parte della Polizia Locale, con controlli e presenza potenziata su larga scala per agevolare la circolazione e ridurre i disagi agli automobilisti.

Disagi e consigli

Si prevedono possibili rallentamenti nelle aree limitrofe, in particolare nelle ore di punta. Si consiglia agli automobilisti di pianificare con anticipo gli spostamenti e di valutare percorsi alternativi per evitare congestioni nella zona di San Lorenzo e Portonaccio.

L’intervento rappresenta uno dei tanti lavori programmati per la preparazione della città al Giubileo del 2025, con l’obiettivo di migliorare la qualità infrastrutturale e la sicurezza stradale.