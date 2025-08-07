Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino i segreti dell’eccellenza Made in Italy, risparmiando sul prezzo del biglietto.

Roma si veste di eleganza e creatività con Dal Cuore alle Mani – Dolce&Gabbana, la straordinaria mostra che celebra l’universo stilistico di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Ospitata negli spazi prestigiosi del Palazzo delle Esposizioni, questa esposizione offre un viaggio unico nel cuore dell’artigianato, della moda e della cultura italiana. Visitabile fino al 13 Agosto!

La mostra è molto più di un semplice percorso espositivo: è un omaggio alla bellezza del “fatto a mano”, alla sartorialità italiana e all’inconfondibile immaginario estetico che da sempre caratterizza il celebre duo. Tra abiti iconici, bozzetti, gioielli, accessori, video e installazioni, i visitatori saranno accompagnati in un’esperienza immersiva tra arte, tradizione e innovazione.

Offerta esclusiva con Funweek: sconto del 20%

Grazie a Funweek, puoi usufruire di uno sconto del 20% sul biglietto d’ingresso alla mostra “Dal Cuore alle Mani – Dolce&Gabbana”, in programma a Palazzo Reale.

Per ottenere lo sconto, segui questi passaggi:

Inserisci il codice: PARTNER20

Lo sconto del 20% verrà applicato automaticamente al totale.

Collegati al sito ufficiale della mostra:

👉 https://mostradolcegabbana.eventim-inhouse.it/webshop/webticket/timeslot

Scegli il giorno e la fascia oraria in cui desideri visitare la mostra.

Seleziona il numero di biglietti desiderati e clicca su “Carrello”.

Una volta visualizzato l’importo totale, clicca su “Avanti”.

A questo punto ti verrà chiesto:

se desideri aggiungere l’audioguida;

di accettare le condizioni generali di contratto (spuntando la relativa casella).

Procedi con l’accesso:

se sei già registrato, inserisci username e password;

se non sei registrato, crea un account compilando i dati richiesti.

Dopo aver completato i dati di registrazione o accesso, comparirà la possibilità di inserire un codice sconto.

Info utili

Titolo mostra: Dal Cuore alle Mani – Dolce&Gabbana

Dal Cuore alle Mani – Dolce&Gabbana Dove: Palazzo delle Esposizioni

Palazzo delle Esposizioni Quando: Mostra in corso – consulta il sito ufficiale per orari aggiornati e disponibilità

Mostra in corso – consulta il sito ufficiale per orari aggiornati e disponibilità Biglietti: acquistabili online sul sito ufficiale della mostra

acquistabili online sul sito ufficiale della mostra Codice sconto Funweek: PARTNER20

Non perdere questa straordinaria esperienza nel mondo di Dolce&Gabbana, tra moda, arte e passione tutta italiana. E con Funweek, la visita è ancora più conveniente!

