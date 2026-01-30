Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a inizio servizio di lunedì 2 febbraio, sarà parzialmente interrotto (e sostituito con bus) il servizio della metro B-B1.



Cosa è previsto in dettaglio

Venerdì dalle 21 (orario delle ultime corse complete dei treni lungo tutto il tracciato) a fine servizio, e poi sabato e domenica per l’intera giornata, la circolazione dei treni della metro B-B1 sarà interrotta nella tratta Basilica San Paolo-Rebibbia/Jonio e viceversa.

La circolazione dei treni resterà invece attiva nella tratta Basilica San Paolo-Laurentina e viceversa.

Nel tratto interrotto è previsto un servizio sostitutivo bus.



In particolare, saranno attivate due linee di bus navetta:

– MB7 Basilica San Paolo-Rebibbia;

– MB1 piazza Bologna-viale Jonio.

Per viaggiare sulla tratta della linea B1, quindi, sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna.

Alcune corse tardo-serali delle linee MB1-MB7, fanno servizio prolungato: in particolare le ultime corse delle linee MB1 e MB7 in partenza da Jonio e Rebibbia, raggiungeranno Laurentina; alcune corse della linea MB7 in partenza da basilica San Paolo, una volta a piazza Bologna, raggiungeranno viale Jonio sul percorso della linea MB1.

Parcheggi di scambio



Durante i lavori, tutti i parcheggi di scambio lungo la metro B resteranno aperti con il solito orario: Ovvero, venerdì e sabato dalle 5:15 del mattino alle 2:15 di notte. Domenica primo febbraio sempre dalle 5:15 e fino a 15 minuti dopo la mezzanotte.

Biglietterie



Sabato e domenica saranno chiuse le biglietterie Atac delle stazioni di Conca d’Oro, Termini e Piramide.

Il servizio sull’intero tracciato della metro B/B1 riprenderà a inizio servizio (ore 5:30) di lunedì 2 febbraio.

Per aggiornamenti, visitare il sito ATAC.