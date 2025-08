Nel fine settimana da venerdì 8 agosto a domenica 10 agosto, la linea metro B/B1 di Roma sarà sospesa e interamente sostituita da bus navetta, a causa di lavori programmati sul cavalcavia di via Giulio Rocco, nel tratto della stazione Garbatella.

A comunicarlo è Atac, che ha specificato come, durante la sospensione del servizio ferroviario, verranno svolti ulteriori interventi di manutenzione sulla linea.

Servizio sostitutivo

Il servizio di trasporto sarà garantito attraverso bus navetta:

Linea MB : collega Laurentina a Rebibbia

: collega Linea MB1: collega piazza Bologna a viale Ionio

Attenzione: per chi viaggia sulla linea B1 sarà necessario effettuare un cambio bus a piazza Bologna per proseguire il percorso.

Inoltre, nella giornata di domenica, per via della consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, il percorso della linea MB subirà una deviazione e non transiterà davanti alla stazione Colosseo.

Modifiche anche sulla ferrovia Metromare

I lavori del weekend interesseranno anche la ferrovia Metromare, dove è prevista la chiusura della tratta Porta San Paolo – Vitinia. In questo caso, il servizio sarà sostituito da bus. I treni continueranno regolarmente a circolare sulla tratta Vitinia – Cristoforo Colombo.

Per maggiori informazioni sugli orari e sul percorso dei bus sostitutivi, è possibile consultare il sito ufficiale di Atac.