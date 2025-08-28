Un quadro che nasconde un segreto “miracoloso” sull’altare di una chiesa di Roma: scopri dove si trova!

Ma voi lo sapevate che, nel cuore del Rione Parione, a Roma, si trova una chiesa che cela un segreto misterioso e che da secoli cattura l’attenzione di fedeli e curiosi d’ogni sorta? Si tratta di un edificio religioso che custodisce un altare che ogni giorno riesce a regalare a chiunque lo guardi uno spettacolo sorprendente. Al centro di tutto c’è un dipinto che non si limita a decorare lo spazio sacro, ma che, grazie a un ingegnoso meccanismo e a una leggenda di fede, sembra quasi animarsi, dando vita a un piccolo miracolo. Ma quale sarà mai questa chiesa dal segreto “miracoloso” nel quadro sull’altare?

LEGGI ANCHE:– Roma segreta e gratis: 5 luoghi che puoi visitare senza spendere un euro

La Madonna della Vallicella e il segreto “miracoloso” del quadro sull’altare

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La chiesa in questione è quella di Santa Maria in Vallicella, nota come Chiesa Nuova, dove si trova il quadro dal segreto “miracoloso”.

Si tratta di un dipinto del XIV secolo raffigurante la Madonna col Bambino e due angeli, ritrovato in circostanze insolite e venerato dopo quello che si racconta essere stato un evento miracoloso.

Innanzitutto, pare che una persona avesse lanciato un sasso contro la tela che, invece di rompersi, cominciò a sanguinare, dando da quel momento inizio a un certo culto data la sua aura miracolosa. Tanto è vero che, quando la chiesa venne ricostruita fu trasferito sull’altare maggiore, dove il pittore Peter Paul Rubens ebbe una nuova idea.

L’artista decise di costruire una pala d’altare a cornice del quadro, sfruttando un suggestivo meccanismo nel quale un ovale di rame si alza e si abbassa mettendo in mostra il quadro solo in alcune occasioni.

Lo “spettacolo” si ripete ogni sabato, durante la messa vespertina, quando l’ovale si apre per poi richiudersi alla messa vespertina della domenica.

Photo Credits: Shutterstock