Dopo anni di chiusura, Sant’Ivo alla Sapienza riapre a Roma dal 27 ottobre: visite gratuite per riscoprire il capolavoro di Borromini.

Tra i tesori di Roma c’è Sant’Ivo alla Sapienza, una chiesa che è un capolavoro del barocco firmato da Francesco Borromini, rimasto a lungo lontano dagli occhi del pubblico. Ora la chiesa si prepara a riaprire le porte, offrendo a romani e turisti la possibilità di ritrovare finalmente quello che è un gioiello nascosto della Capitale.

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Sant’Ivo alla Sapienza, la chiesa di Borromini torna accessibile dal 27 ottobre

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da martedì 27 ottobre 2026 sarà possibile entrare nella chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, vero e proprio simbolo del Barocco romano. L’edificio si trova nel complesso monumentale di Corso del Rinascimento, che ospita anche l’Archivio di Stato di Roma. La riapertura arriva dopo anni di inaccessibilità e nasce dalla collaborazione tra Archivio di Stato di Roma, Diocesi di Roma e Touring Club Italiano.

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Non è solo il recupero di una meta artistica: l’iniziativa restituisce alla città uno spazio del proprio patrimonio culturale e consente di scoprire da vicino anche il suggestivo cortile monumentale che accoglie la chiesa.

Ad accogliere i visitatori saranno i volontari del Touring Club Italiano, impegnati nel progetto “Aperti per voi”. Accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’architettura di Borromini e del cortile, garantendo un’apertura regolare.

La visita sarà libera e gratuita, senza biglietto d’ingresso, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:30. Per accedere basterà raggiungere l’ingresso di Corso del Rinascimento 40, e prendersi questa piccola grande occasione per inserire Sant’Ivo in una passeggiata nel centro storico e riscoprire un luogo rimasto troppo a lungo nascosto.

Photo Credits: Shutterstock

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