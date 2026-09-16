A Roma, San Silvestro al Quirinale sembra sospesa nel vuoto: il portone non si apre e l’ingresso si nasconde dietro un curioso mistero.

Forse non tutti sanno che a Roma nasconde una chiesa che sembra sfidare la logica: San Silvestro al Quirinale appare quasi sospesa nel vuoto, con una facciata monumentale e un portone che, sorprendentemente, non conduce da nessuna parte. Per entrare bisogna cercare un accesso laterale e salire verso l’interno: un piccolo enigma architettonico che trasforma una semplice visita in un’esperienza da provare assolutamente, nel più sorprendente degli scenari offerti dalla Capitale.

Perché la chiesa di San Silvestro al Quirinale a Roma sembra sospesa nel vuoto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il mistero nasce alla fine dell’Ottocento, quando i lavori per collegare via Nazionale al Quirinale modificarono la collina. Il livello stradale venne abbassato e la chiesa si ritrovò nove metri più in alto rispetto alla strada.

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L’architetto Busiri Vici intervenne sulla facciata, creando quell’effetto scenografico che inganna tutti coloro che passano davanti all’edificio. Il portone visibile da via XXIV Maggio non è l’ingresso reale: per accedere bisogna imboccare un portoncino laterale e salire una scala interna, dapprima cupa e poi sorprendentemente teatrale, che conduce all’interno.

Superata la soglia, il mistero lascia spazio alla meraviglia. Le origini della chiesa risalgono al Medioevo, ma è soprattutto nel Cinquecento che San Silvestro assume l’aspetto che conosciamo oggi, passando dai Domenicani ai Teatini.

All’interno si trovano un soffitto ligneo a cassettoni, opere attribuite a maestri come Polidoro da Caravaggio e una Cappella Bandini, ottagonale, con cupola e lanternino.

Ma la parte più affascinante è lo spazio noto come “Chiostro di Michelangelo”: secondo la tradizione, qui il Buonarroti passava del tempo organizzando incontri con gli intellettuali del tempo, tra i quali anche Vittoria Colonna, per parlare di arte e spiritualità.

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