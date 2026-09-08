Cupole dorate e tetti verde acqua: sembra San Pietroburgo, ma siamo a Roma, davanti a una sorprendente chiesa ortodossa russa.

Cupole, pinnacoli dorati e un sorprendente tetto verde acqua che sembra arrivare direttamente dalla Russia. E invece siamo a Roma, dove tra scorci dominati dal Cupolone si nasconde una chiesa ortodossa che sembra in grado di cambiare completamente atmosfera e paesaggio. Un piccolo angolo insolito e poco conosciuto che dal tono ricorda San Pietroburgo, nel quale architettura e spiritualità raccontano un volto decisamente inatteso della Capitale.

Santa Caterina Martire, un angolo di Russia sul Gianicolo: la chiesa ortodossa con tetti verde acqua, oro e mosaici

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quella di cui stiamo parlando è la Chiesa di Santa Caterina Martire, conosciuta anche come Santa Caterina d’Alessandria. Sorge nei pressi del Gianicolo, all’interno del parco di Villa Abamelek, residenza dell’ambasciatore della Federazione Russa, non lontano da San Pietro.

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Il progetto della nuova chiesa ortodossa venne proposto nel 2000 dall’architetto Andrej Obolenskij, legato al Patriarcato di Mosca; la prima pietra fu posata il 14 gennaio 2001. Negli anni successivi l’edificio divenne un importante punto di riferimento per la comunità ortodossa della città.

A renderla immediatamente riconoscibile sono soprattutto le sue forme: tetti verde acqua, elementi dorati, architetture neobizantine e cupole che richiamano la tradizione religiosa russa. All’interno, mosaici, icone e dipinti completano un ambiente completamente diverso dalle chiese romane più familiari. Le decorazioni e le opere iconografiche furono realizzate da artisti russi.

Ma non è tutto. Il netto contrasto con il panorama romano è proprio ciò che rende Santa Caterina così sorprendente: basta scorgerne le cupole tra il verde per avere, almeno per qualche istante, l’impressione di essere finiti molto più a est. Solo a guardarla, si ha l’impressione di fare un piccolo viaggio in Russia senza lasciare Roma.

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