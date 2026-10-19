Santa Maria Maddalena: nel cuore di Roma c’è una “chiesa di zucchero” che passa spesso inosservata. Scopri la sua storia.

Forse non sapete che, a Roma, anche a pochi passi dai monumenti più celebri, si nascondono piccoli tesori che sfuggono allo sguardo di chi attraversa il centro storico: vicino al Pantheon c’è ad esempio una chiesa dall’aspetto sorprendente, rara testimonianza del rococò romano, diventata famosa per il suo soprannome curioso di “chiesa di zucchero”. Un luogo che ci invita a deviare dai percorsi più battuti e a scoprire un volto meno conosciuto della Capitale.

LEGGI ANCHE: Dylan Dog compie quarant’anni e per la prima volta prende corpo a teatro

Santa Maria Maddalena, la “chiesa di zucchero” e il rococò nascosto nel cuore di Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Basta raggiungere piazza della Maddalena, nel rione Campo Marzio, per incontrare la chiesa di Santa Maria Maddalena. Sorta su una cappella medievale, fu affidata nel 1586 a Camillo de Lellis, fondatore dei Camilliani.

LEGGI ANCHE: La libreria nella chiesa: qui puoi scegliere i libri tra gli affreschi del Settecento

L’edificio venne poi ricostruito e impreziosito fino al Settecento. A renderlo inconfondibile è la facciata concava, completata da Giuseppe Sardi nel 1735: stucchi, statue e ornamenti si intrecciano in una decorazione così ricca da suscitare le critiche dei contemporanei. Furono proprio loro a soprannominarla “chiesa di zucchero”, un’etichetta inizialmente poco lusinghiera che oggi ne racconta l’originalità. Superato l’ingresso, si scopre un interno a navata unica, con cappelle laterali, un organo settecentesco impreziosito da oro e stucchi e una cupola affrescata.

Merita attenzione anche la sagrestia, uno dei gioielli del barocchetto romano, con arredi dipinti a finto marmo e decorazioni sulla volta.

La chiesa conserva inoltre le spoglie di San Camillo de Lellis e una statua lignea quattrocentesca della Maddalena, protagonista di un racconto curioso: durante la piena del Tevere del 1598, secondo la tradizione, galleggiò fino all’altare maggiore senza riportare danni. Un’altra ragione per fermarsi e guardare oltre il Pantheon.

Photo Credits: Annarita Canalella

Photo Credits: Annarita Canalella

Photo Credits: Annarita Canalella