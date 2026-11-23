Tra i tetti di Roma si nasconde una cupola soprannominata “cavatappi”: è quella di Sant’Ivo alla Sapienza. Ma quale segreto custodisce?

Roma ha un talento: è una città fantastica che però riesce a nascondere le sue meraviglie anche in quelle strade nelle quali ogni giorno passano migliaia di persone. Tra i tetti della Capitale, ad esempio, c’è una cupola dalla forma così insolita che i romani l’hanno soprannominata “cavatappi”. Stiamo parlando ovviamente di quella di Sant’Ivo alla Sapienza, una delle architetture più affascinanti della città. Ma dietro la sua sagoma inconfondibile si cela un segreto che la rende davvero speciale.

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Sant’Ivo alla Sapienza, il segreto della cupola a spirale di Borromini

A ideare quella cupola così particolare fu Francesco Borromini, che tra il 1642 e il 1660 trasformò un problema di spazio in un capolavoro del Barocco. La chiesa nacque come cappella dell’antica Università, nel cortile del Palazzo della Sapienza, oggi sede dell’Archivio di Stato.

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La sua pianta disegna una stella a sei punte, ottenuta dall’intreccio di due triangoli e da un gioco di pareti concave e convesse. All’interno, lo sguardo corre verso una cupola a sei settori decorata con stelle dorate. All’esterno, la celebre spirale sale verso il cielo: molto più di un vezzo estetico, dato che rappresenta un’allegoria dell’ascesa verso la conoscenza e la luce.

Dopo un lungo restauro, Sant’Ivo alla Sapienza ha riaperto il 27 ottobre 2026. La sua cupola a spirale, chiamata anche “chiocciola”, torna così a essere ammirabile da vicino.

La chiesa si trova in Corso del Rinascimento, nel rione Sant’Eustachio. Grazie al progetto Aperti per voi del Touring Club Italiano, è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:30. Attenzione però agli orari delle celebrazioni: le messe feriali sono alle 9:00, mentre quelle domenicali e festive iniziano alle 11:00. Le visite sono vietate prima e durante le funzioni.

Photo Credits: Annarita Canalella

Photo Credits: Annarita Canalella

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