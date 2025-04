Aggiornamento:

In segno di lutto per la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, la comunità argentina di Roma ha reso omaggio al pontefice presso la chiesa di Santa Maria Addolorata in Piazza Buenos Aires, punto di riferimento spirituale per gli argentini nella capitale. Davanti alla chiesa, le bandiere dell’Argentina e del Vaticano sono state issate a mezz’asta, simbolo di cordoglio e profondo rispetto per la scomparsa del primo papa argentino della storia. L’atmosfera è stata pervasa da raccoglimento e silenzio, mentre fedeli e passanti hanno deposto fiori e acceso candele in memoria di Jorge Mario Bergoglio, il “papa venuto dalla fine del mondo”.

—

Nel cuore del quartiere Trieste, in Piazza Buenos Aires, sorge un gioiello architettonico e spirituale: la Chiesa di Santa Maria Addolorata, conosciuta anche come Chiesa Argentina.

La Chiesa argentina di Roma è tra le 13 chiese giubilari che accoglierà i pellegrini durante il Giubileo 2025.

La chiesa fu fondata nel 1910 per volere del sacerdote argentino Don José León Gallardo, e i lavori, su progetto di Giuseppe Astorri, furono affidati all’Ordine dei Padri Mercedari, concludendosi nel 1930. L’edificio, in stile neopaleocristiano, presenta una facciata dominata da un grande mosaico con l’Agnello di Dio e i simboli dei quattro evangelisti, mentre all’interno si sviluppa una pianta basilicale a tre navate, con matroneo e un organo a canne del 1920.

L’abside ospita un maestoso mosaico di Giovanni Battista Conti raffigurante la Pietà, mentre l’unica cappella della navata destra custodisce l’immagine di Nostra Signora di Lujàn, patrona dell’Argentina, e le bandiere delle province argentine. Di particolare pregio è il leggio, opera di Duilio Cambellotti.

Chiesa Giubilare

In occasione del Giubileo 2025, la Chiesa Argentina è stata scelta come una delle 13 chiese giubilari di Roma. Un luogo designato per accogliere i pellegrini, offrendo spazi di incontro spirituale, riflessione e catechesi in diverse lingue. Un’opportunità unica per vivere il sacramento della Riconciliazione e approfondire il proprio cammino di fede.

La Chiesa di Santa Maria Addolorata rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità argentina di Roma, ma anche un luogo di dialogo interculturale e di spiritualità aperto a tutti. La sua architettura, le opere d’arte e la sua storia la rendono una tappa imperdibile per chi visita la capitale.