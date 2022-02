Chiara Becchimanzi al Teatro de’ Servi di Roma, con il divertente spettacolo ‘Terapia di Gruppo’

Chiara Becchimanzi in scena al Teatro de' Servi con una nuova e divertente stand up comedy: 'Terapia di Gruppo'

L’attrice, attivista e autrice Chiara Becchimanzi porta in scena ‘Terapia di Gruppo’ nuova stand up comedy femminile italiana per ridere sulla psiche umana dopo due anni di pandemia.

Uno spettacolo che, con particolare attualità, porta in scena l’umanità e gli spettatori stessi, ognuno con il proprio “fardello” psicologico; un esilarante flusso di coscienza che esplora le idiosincrasie e gli stereotipi a cui purtroppo siamo fin troppo avvezzi, fra ironia al femminile e stand up comedy, ma anche attivismo e impegno sociale.

Un modo per ridere insieme con intelligenza e sarcasmo sulla psicologia umana, attraverso uno spettacolo che improvvisa, gioca con il pubblico e con i luoghi comuni offrendo ogni volta uno spaccato umano profondo.

In ogni performance, Chiara Becchimanzi con maestria e professionalità, coinvolgerà il pubblico: sarà lui ha determinare la direzione che prenderà il discorso.

Terapia di Gruppo partirà il 17 febbraio da Vicenza per fare tappa in tutta la penisola, approdando anche a Roma. lo spettacolo sarà in scena al Teatro de’ Servi dall’11 al 13 marzo.

Le date del tour di ‘Terapia di Gruppo’

17 febbraio POMOPERO Breganze (VI)

18 febbraio GARAGE SOUND Bari

11-13 marzo TEATRO DEI SERVI Roma

15 marzo TRENTASEI Aprilia

23 marzo: MOOD, Cosenza

24 marzo: ZO, Catania

25 marzo. MUG, Comiso (RG)

26 marzo: ECLETTICA, Caltanissetta

27 marzo: SONICA, Siracusa

3 aprile: ZELIG (Milano)

5 aprile: OFF TOPIC (Torino)

Crediti foto@Jo Fenz via HF4