Lo spagnolo ha avuto la meglio, dilagando nel secondo set con un tennis solido e spettacolare. «Volevate veder vincere Jannik ma siete stati molto rispettosi. Qui mi sento a casa»

Non ce l’ha fatta Jannik. Alcaraz è il re di Roma 2025. Nella finale degli Internazionali d’Italia ha sconfitto Sinner con un 7-6 (7-5), 6-1.

Come aveva vaticinato Musetti, che aveva perso contro lo spagnolo in semifinale, sulla terra rossa è lui il più forte.

Le parole di Jannik Sinner durante la premiazione: “Prima del torneo avrei firmato per la finale. Complimenti a Carlos e il suo team: sei sicuramente da battere a Parigi. Ringrazio al mio team, abbiamo passato tre mesi tutt’altro che facili. Essere qui è già un grandissimo risultato: ci siamo allenati tanto, ma il torneo è diverso. Portiamo a casa un trofeo molto speciale, ma avrei voluto l’altro. Roma è il torneo più speciale per me e gli italiani ed è stato un grande successo: Paolini ha vinto singolare e doppio, io e Lorenzo Musetti abbiamo fatto il nostro al maschile. Siamo un grandissimo gruppo. Un grazie speciale a mio fratello: piuttosto che essere qui è a Imola a vedere la Formula 1. Per ultimo grazie a tutti i tifosi: mi avete dato tanta energia e coraggio per essere qui sul campo. Era un buon test per me, vedremo adesso i prossimi tornei”.

La finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è svolta domenica 18 maggio 2025