La prima serata di Sanremo 2026 regala già un protagonista inatteso: il tifoso che ha urlato “Forza Roma” conquistando pubblico e social.

E la prima serata del Festival di Sanremo 2026 l’abbiamo superata: ci ha regalato musica, spettacolo e momenti destinati a far discutere, come quello del signore che ha urlato imperterrito “Forza Roma” prima di alcune esibizioni.

Tra tante attese e debutti sul palco dell’Ariston, a catturare l’attenzione dei telespettatori è stato questo personaggio che, tifosissimo giallorosso, è riuscito a farsi notare praticamente da tutti.

Il grido “Forza Roma” che ha conquistato i social durante la prima serata di Sanremo 2026

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto è accaduto durante la prima serata di Sanremo 2026, quella del 24 febbraio, pochi istanti prima dell’esibizione di Mara Sattei e poi anche prima di quella di Eddie Brock. Dalla platea dell’Ariston, un uomo ha urlato a gran voce “Forza Roma”, interrompendo per un attimo la solennità televisiva e strappando reazioni immediate tra chi stava guardando la kermesse.

Il gesto, apparentemente spontaneo, non è passato inosservato e si è rapidamente trasformato in un piccolo tormentone social. Su X gli utenti hanno iniziato a commentare l’episodio in tempo reale. Tra i post più condivisi c’è quello di chi scrive: “E pure per Eddie Brock il solito signore che urla ‘Forza Roma’”. Qualcun altro ha ironizzato con un: “E riecchece altro cartellino timbrato, manca Gassman e per quest’anno abbiamo dato”, mentre un altro utente ha commentato scherzosamente: “Potete dire al tizio che grida ‘Forza Roma’ dalle 20:30 che abbiamo capito?”. Non manca poi chi trasforma la scena in meme, accostando il “Forza Roma” gridato a Mara Sattei a un urlo diretto a Rose Villain diventato iconico lo scorso anno: “FORZA ROMA MARA. Abbiamo il nuovo ‘si na pret’”.

Non conosciamo il suo nome, ma sappiamo solo che nel giro di una serata il misterioso tifoso è diventato uno dei protagonisti paralleli della serata.

L’episodio non nasce però dal nulla. L’edizione 2026 del Festival presenta infatti una forte presenza romanista tra gli artisti in gara. Non è propriamente un “Sanremo giallorosso” , ma tra i trenta Big partecipanti sono tre i cantanti che condividono la fede per la Roma: Mara Sattei, Eddie Brock e Leo Gassman. Non è un caso che il tifoso abbia gridato proprio prima delle loro esibizioni.

Photo Credits: Shutterstock