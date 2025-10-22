Previsioni dettagliate per oggi

Roma, 22 ottobre 2025. Giornata di nuvolosità variabile sulla Capitale, con ampi spazi di sereno alternati a qualche passaggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima di 22°C prevista nel pomeriggio e una minima di 13°C nelle prime ore del mattino.

Secondo le previsioni de ilmeteo.it, la mattinata sarà caratterizzata da velature e nubi di passaggio, accompagnate da venti deboli provenienti da Nord, con intensità compresa tra 3 e 8 km/h. Nel corso del pomeriggio i venti ruoteranno da Sud, mantenendosi deboli (tra 8 e 13 km/h), mentre in serata tenderanno a provenire da Sud-Sud-Est, con una leggera intensificazione fino a 18 km/h.

La visibilità potrebbe risultare più ridotta nelle prime ore del mattino, intorno alle 6, con un valore di circa 2,5 km. L’intensità solare raggiungerà il picco alle 13, con un indice UV di 1.4, corrispondente a 398 W/mq, segnalando quindi un’esposizione al sole piuttosto moderata.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 23 ottobre — La giornata sarà parzialmente nuvolosa, con una minima di 17°C e una massima di 23°C. Nubi al mattino e qualche schiarita nel pomeriggio, prima di un cielo sereno in serata. I venti soffieranno moderati da Sud-Est fino a 36 km/h.

Venerdì 24 ottobre — Attese condizioni stabili e soleggiate, con temperature comprese tra 15°C e 21°C. Cielo poco nuvoloso al mattino e sereno nel pomeriggio. Venti moderati da Sud-Sud-Est al mattino, poi da Ovest nel pomeriggio.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>