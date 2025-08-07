Ogni segno ha un’anima diversa. E se l’arte potesse raccontarla? Scopri quale di capolavoro si nasconde nella tua personalità e dove vederlo a Roma!

La personalità di ogni segno zodiacale è unica nel suo genere, e le loro mille sfumature spaziano dall’impulsività alla riflessione, dalla fantasia alla razionalità. Ma hai mai pensato che queste caratteristiche possano riflettersi anche nell’arte? In ogni capolavoro, così come in ogni segno zodiacale, si cela un mondo composto di simboli, emozioni e significati. In questo viaggio tra astrologia e bellezza, andiamo a scoprire insieme dodici modi di essere e dodici percorsi artistici in grado di rispecchiarli. Si tratta di un percorso che vi sorprenderà per le analogie, le atmosfere e le suggestioni che creerà in voi. Per ogni segno, c’è almeno un’opera capace di incarnarne lo spirito. E per ogni opera, c’è una mostra da scoprire: tutte nel cuore di Roma. Scopriamole insieme guardando il nostro nuovo video.

