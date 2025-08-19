Perché il 7 è considerato un numero importante per Roma? Ecco tutti i dettagli al riguardo, tra storia e significato

La città di Roma è molto legata al numero 7, importante e speciale per la Capitale e per i romani. Si tratta di una cifra che torna ciclicamente e nel corso della storia romana. Scopriamo insieme le origini e il significato inerente ad esso.

Roma, l’importanza del numero 7: origine e significato

Il numero 7 ricorre molte volte nella storia o ricorrenze, parlando della storia di Roma, la cifra assume diversi significati. Innanzitutto, il Colosseo viene considerato una delle sette meraviglie del mondo, poi Sette furono i re di Roma, sette i colli su cui fu costruita la città secondo tradizione, sette le cose fatali dalle quali dipendevano le sorti di Roma: l’Ago di Cibele, la Quadriga dei Vejenti, le Ceneri di Oreste, lo Scettro di Priamo, il Velo d’Ilione, il Palladio e gli Ancili.

Poi ancora i Colossi erano sette, quelli che Plinio paragonò a delle torri e Marziale descrisse tanto alti da toccare il cielo, per poi essere abbattuti nei saccheggi delle invasioni barbariche: Apollo sul Campidoglio, Giove in Campo Marzio, Apollo nella biblioteca di Augusto, altri due Giove in Campidoglio, Nerone nel Colosseo e Domiziano nel Foro Romano. Infine, sette erano i simboli utilizzati per esprimere i numeri romani: I, V, X, L, C, D, M.

Con il numero sette si fa riferimento anche ad alcune cariche pubbliche come i septemviri, i sette magistrati che avevano il ruolo di distribuire le terre dell’agro pubblico, le sette corti dei vigiles, vigili del fuoco, che impegnati nello spegnere gli incendi e i sette epulones, cioè i sacerdoti preposti ai sacrifici in onore di Giove.

Se pensiamo poi alla Roma cristiana, sette sono i sacramenti, sette sono le principali Chiese di Roma: la Basilica di San Pietro, di San Paolo, di San Sebastiano, di San Giovanni in Laterano, di Santa Croce in Gerusalemme, di San Lorenzo e di Santa Maria Maggiore, sette i dolori della Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori, disegnata dal Borromini.

Per finire, il sette si ritrova in alcune località romane: Settebagni sulla Salaria, Settecamnini e Sette Ville sulla Tiburtina, Sette Vene sulla Cassia, Settebassi presso Cinecittà e Sette Frati presso Prima Porta.

