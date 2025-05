Che Dio ci aiuti 8, tutti i dettagli e le curiosità sulle location della fiction: dove è stata girata a Roma

Che Dio ci aiuti 8: un finale di stagione ad alta tensione tra colpi di scena, emozioni e scelte decisive

La serata di giovedì 8 maggio si preannuncia imperdibile per i fan di Che Dio ci aiuti, giunta al gran finale dell’ottava stagione.

In onda su Rai 1 a partire dalle 21:30, gli episodi conclusivi – il diciannovesimo e il ventesimo, intitolati rispettivamente “La seconda della lista” e “Nella mente e nel cuore” – chiuderanno un capitolo intenso e ricco di sorprese, tra drammi personali, rivelazioni sconvolgenti e scelte che cambieranno per sempre la vita dei protagonisti.

Suor Angela nei guai: droga nella tonaca

Uno dei momenti più inaspettati del finale sarà il clamoroso fermo di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), trovata in possesso di droga nascosta nella sua tonaca. Uno scandalo che scuote la Casa del Sorriso e mette a dura prova la fiducia nei confronti della religiosa, rientrata in scena proprio per affrontare un delicato caso di prostituzione minorile insieme ad Azzurra (Francesca Chillemi) e Lorenzo (Giovanni Scifoni). Ma sarà davvero colpevole? Azzurra e Lorenzo non hanno dubbi: Suor Angela è stata incastrata, e toccherà a loro dimostrarlo.

La crisi di Cristina e il dilemma esistenziale

Nel penultimo episodio, la salute di Cristina preoccupa Azzurra. Il medico lancia un allarme che la spinge a imporre riposo assoluto alla ragazza, chiedendo a Pietro di starle accanto. La vicinanza tra i due riapre vecchie ferite, ma anche nuovi spiragli di speranza. Cristina comincia a mettere in dubbio la sua decisione di lasciare la Casa del Sorriso e si interroga sul futuro: tornare alla vita di prima o fidarsi finalmente della nuova famiglia che ha trovato?

Il destino della Casa del Sorriso

Tensione altissima anche sul fronte istituzionale: il Tribunale sta per esprimersi sull’abilitazione della Casa del Sorriso. Se la decisione sarà negativa, la struttura chiuderà per sempre, privando i ragazzi di un rifugio sicuro. L’intera comunità vive nell’attesa e nella paura, mentre ognuno cerca di fare la propria parte per salvare il luogo che ha rappresentato una seconda possibilità per tanti.

Melody sconvolta e nuovi addii?

Un’altra bomba emotiva esplode con Melody, che riceve una notizia devastante da Corrado. I dettagli sono ancora avvolti nel mistero, ma è chiaro che la rivelazione potrebbe cambiare radicalmente il suo cammino e compromettere irrimediabilmente il rapporto tra i due.

Un addio pieno di emozione (e forse non definitivo)

Il finale della stagione promette di essere carico di emozioni, con il ritorno di volti amati, domande esistenziali, scelte difficili e tanta umanità. Non è ancora chiaro se ci sarà una nona stagione, ma una cosa è certa: Che Dio ci aiuti 8 chiuderà il sipario lasciando il segno, tra lacrime, speranza e una comunità che – nonostante tutto – continua a credere nei miracoli dell’amore e della solidarietà.

Che Dio ci aiuti 8, ultima stagione girata a Roma

Che Dio ci aiuti 8 è una delle fiction più amate dal pubblico italiano che da una settimana è tornato a seguire la storia delle suore e tutti gli altri personaggi della serie televisiva. Francesca Chillemi veste i panni di Suor Azzurra che si trova a gestire La casa del sorriso. E quali sono le altre location in cui sono stati girati gli episodi? Scopriamole.

A differenza delle scorse stagioni in cui i set sono stati realizzati in Umbria e Emilia Romagna, le riprese dell’ottava, invece, sono state fatte a Roma. Gli Studi di Lux Vide a Formello, infatti, sono diventate la location della fiction trasformandosi nella casa famiglia Casa del Sorriso.

Altri luoghi del set

Assisi continua ad essere la città del cuore di Che Dio ci aiuti 8. Infatti, gli autori hanno scelto la città per girare le esterne, in particolare le scene del convento dove vivono Suor Azzurra e Suor Angela. Il convento è il Convento degli Angeli Custodi, che si trova in via Santa Maria delle Rose.

La Basilica di San Francesco d’Assisi è ancora molto centrale in alcune scene. Risalente al 1228, viene dichiarata Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, anche grazie alla presenza al suo interno di Giotto e Cimabue. Poi ancora la Cattedrale di San Ruffino è uno degli edifici di culto della fiction e anche la Chiesa di San Giacomo De Muro Rupto.

Novità nell’ottava stagione

Senza dubbio l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti si distingue dalle altre sia per le location che per la trama, i personaggi e la sigla. I telespettatori fedeli alla fiction non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza sentita di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che ha partecipato solo alla prima puntata quando ha riferito alla protagonista Suor Azzurra, Francesca Chillemi, di doversi trasferire alla Casa del Sorriso. Poi ancora Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, sarà presente solo in due episodi.

FOTO: Ufficio Stampa Rai e LUX VIDE