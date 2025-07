Cesare Cremonini pronto per due appuntamenti unici a Roma, l’annuncio per il 2026 è già arrivato: dove e quando si esibirà

Cesare Cremonini sta per tornare allo Stadio Olimpico con due concerti imperdibili e intanto sta già facendo il pieno di energie per il 2026, quando raggiungerà Roma con un evento speciale: “Sono pronto a portarvi con me” ha affermato, ma dove? Scopriamo qualche dettaglio.

Cesare Cremonini a Roma nel 2026: dove e quando

Cesare Cremonini regala sempre grandi emozioni e tra qualche ora lo farà allo Stadio Olimpico dove circa 120 000 persone lo attendono per cantare a squarciagola con lui. In attesa di vederlo sul palco, entriamo nel vivo del prossimo evento che avrà luogo a Roma nel 2026: lo spettacolo al Circo Massimo che aprirà il nuovo tour dell’artista bolognese. Il concerto si terrà il 6 giugno 2026 ed è già previsto sold out.

“Ho scelto Roma come punto di svolta della mia carriera – racconta Cesare Cremonini – perché rappresenta, in particolare modo per un artista che scrive e pubblica ancora nuovi album come me, il punto di contatto con il cuore della musica. Lo stadio Olimpico e il Circo Massimo sono luoghi simbolo della musica live, non solo italiana. Sono certo che le mie performance troveranno un pubblico straordinario ad accoglierle. I miei live mi impegnano come musicista, cantante e performer e la scelta dei luoghi per i miei concerti per me sono importanti quanto la musica. Desidero fortemente lasciare un segno indelebile nella capitale”.

La scaletta del 17 e 18 luglio 2025

C’è chi ha già acquistato il biglietto per il 2026 e chi, invece, non vede l’ora di seguire Cesare Cremonini il 17 e 18 luglio 2025 all’Olimpico dove è prevista una scaletta strepitosa.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, i brani che Cremonini porterà sul palco romano sono i seguenti:

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

