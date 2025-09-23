Vicino al Pantheon, un cervo con la croce svetta sulla basilica di Sant’Eustachio: un simbolo antico che intreccia fede, leggende e mistero.

Se facciamo una passeggiata tra i vicoli di Roma, a due passi dal Pantheon, basta alzare lo sguardo per scoprire un dettaglio che spesso sfugge anche agli occhi più attenti: sopra la basilica di Sant’Eustachio, nel cuore della Città Eterna, svetta la scultura di un cervo con una croce. Non si tratta di un semplice ornamento architettonico, ma rappresenta un simbolo che affonda le sue radici in una leggenda antica, nella quale si intrecciano fede, arte e memoria. Questo simbolo così enigmatico, che domina discreto sulla piazza, racconta infatti una storia che trasmette ancora oggi un profondo senso di mistero e spiritualità.

