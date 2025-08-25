Avete mai sentito parlare di Cervara di Roma? Da molti considerato un museo a cielo aperto, dove si trova e cosa vedere

Da tutti conosciuto come il paese scolpito nella roccia, Cervara di Roma è uno dei borghi immersi nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Ogni giorno, sono tanti i turisti alla scoperta di questo gioiello, una sorta di museo a cielo aperto dove immergersi nella natura incontaminata e farsi travolgere dalla bellezza dei paesaggi che hanno ispirato artisti di passaggio provenienti da ogni parte del mondo.

Cervara di Roma cosa vedere nel paese scolpito nella roccia?

Chiunque giunga a Cervara di Roma non potrà fare a meno di ammirare la cosiddetta “Montagna scolpita dagli Artisti”, una specie di museo a cielo aperto completamente inciso nella roccia. Alta 1.053 metri, si tratta del borgo più alto della provincia di Roma e il secondo del Lazio, dopo Filettino.

Il primo luogo da visitare è senza dubbio l’intero Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Un’area avvolta nel verde dove la natura e la storia si uniscono dando vita a qualcosa di unico e suggestivo. Caratterizzata da una fitta rete di sentieri, essi vanno a coprire circa i 30.000 ettari fatti di boschi, vallate, borghi, torrenti e praterie d’alta quota.

Poi ancora, nei pressi della località Le Morre vi è il sito archeologico che risale alla tarda età della pietra – prima età del bronzo. Nelle vicinanze, sarà possibile visitare Subiaco caratterizzato dai monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica e poi Arsoli con il Castello Massimo.

Cervara di Roma cosa visitare: fonte d’ispirazione per tanti artisti

Nel corso dei secoli Cervara di Roma ha ispirato tanti artisti che hanno attraversato il parco, diventando, quindi, patrimonio artistico per la sua dei paesaggi naturalistici.

Fin dall’Ottocento, infatti, molti scelsero questo paese cornice delle proprie opere come F.B. Morse, Ernest A. Hébert, il poeta spagnolo Raphael Alberti che la descrisse come “una scultura nel cielo, che al cielo volerebbe, se l’aria la sostenesse“.

Perché Cervara di Roma è chiamata il paese scolpito nella roccia?

Negli anni Ottanta del Novecento furono gli allievi del Prof. Bianchi dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze a creare un museo a cielo aperto con figure, forme e ritratti scolpiti sulla roccia calcarea. Da qui il nome di Paese scolpito nella roccia.

FOTO: SHUTTERSTOCK