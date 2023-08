Cercasi zombie per Halloween: il parco di divertimenti di Valmontone è alla ricerca di zombie e mostri vari per la festività di Halloween. Ecco i dettagli per candidarsi

L’offerta di lavoro è singolare, ma potrebbe rivelarsi mostruosamente divertente!

Il parco dei divertimenti MagicLand ubicato a Valmontone cerca 150 zombie da impiegare nel periodo di Holloween.

La selezione è aperta a tutti coloro che sono disposti a “diventare uno zombie”.

MagicLand cerca zombie

Finite le vacanze estive, è tempo di nuovi inizi e di affrontare nuove sfide. Ed un nuovo inizio da incubo potrebbe essere a portata di mano! I 150 prescelti animeranno l’Horror Zone durante il periodo di Halloween.

Le selezioni si terranno presso il Gran Teatro Alberto Sordi ubicato all’interno del parco. I candidati avranno l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria esperta, dimostrando il loro talento e la loro capacità di incutere paura.

Ai selezionati verrà immediatamente proposto un contratto di lavoro per le giornate di spettacolo in calendario.

Le date degli spettacoli sono programmate per il 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 31 ottobre e il 1, 4 e 5 novembre 2023.

Come candidarsi

Se l’horror non vi spaventa, dunque, cogliete al volo l’occasione e candidatevi a sostenere il provino per trasformarvi in uno zombie per MagicLand.

Sul sito del MagicLand (link: https://it.surveymonkey.com/r/casting_23) è disponibile il modulo di iscrizione online da compilare entro e non oltre il 18 settembre 2023.

I candidati prescelti saranno successivamente convocati per i casting che si terrà il 23 e 24 settembre. Come ulteriore incentivo, i partecipanti al casting riceveranno l’opportunità di trascorrere gratuitamente il resto della giornata nel parco dopo le selezioni.