Cercasi nonne e nonni raccontatori di storie: l’annuncio spopola sul web

A Roma è stato pubblicato un progetto che coinvolge i nonni volenterosi a raccontare storie, ricordi e fiabe d’altri tempi ai più piccoli

Il tempo passato con i nonni è prezioso. A volte, però, presi dalla frenesia e dai mille impegni quotidiani ce ne dimentichiamo. Chi di voi non vorrebbe rivivere un pomeriggio in braccio a loro, ascoltando i racconti del passato, le fiabe o aneddoti? A Roma il sogno diventa realtà grazie all’iniziativa Affacciati alla finestra amore mio, un progetto che coinvolge nonni e nipoti. Ecco di cosa si tratta.

Nonni e nipoti, l’iniziativa di Roma: tutti i dettagli

Affacciati alla finestra amore mio è un progetto che richiama tutti i nonni che volontariamente vogliono trascorrere del tempo con i bambini, raccontando storie, ricordi e fiabe di altri tempi. L’iniziativa dei Cantieri dello Spettacolo è supportata dal Ministero della Cultura- Direzione generale Spettacolo che ha visto vincitore Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro- Anno 2022 ed è promosso da Roma Capitale- Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con la Biblioteca Franco Basaglia, la Biblioteca Casa del Parco e ATER Roma.

Il quartiere interessato è Primavalle, è lì che si svolgeranno i vari incontri. Tramite Facebook, gli organizzatori hanno diffuso la notizia affinché venissero trovati molti anziani desiderosi di collaborare.

Il primo appuntamento è già passato, gli altri due sono previsti il 23 novembre alla Biblioteca Casa del Parco in via della Pineta Sacchetti e il 25 novembre alla Biblioteca Franco Basaglia, dove sarà ospite Fabrizio Colica di Le Coliche.

Altri appuntamenti si svolgeranno ogni giorno presso i lotti delle case popolari di Primavalle o in altri luoghi del quartiere come il Teatro La Casetta. Il 27 novembre tutte le storie, gli aneddoti e le fiabe raccontate verranno messe in scena attraverso uno spettacolo dedicato ai bambini Raccontami una storia, presentato presso i cortili dei Lotti 4° e 5° di Primavalle.

FOTO: SHUTTERSTOCK