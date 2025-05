Anche quest’anno, immersi nel verde incantato di Villa Borghese, prende vita uno dei centri estivi più amati dai bambini romani: “Viaggio d’Estate”, organizzato da Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito da Zètema Progetto Cultura.

Dal 9 giugno al 12 settembre 2025, bambine e bambini dai 4 ai 12 anni potranno vivere un’estate indimenticabile tra arte, natura, gioco e scoperta, partecipando a un ricco programma di attività ludico-didattiche, laboratori creativi e visite culturali nel cuore di Roma.

Ogni settimana, i piccoli partecipanti saranno coinvolti in percorsi tematici diversi, progettati per stimolare la creatività, la curiosità e il desiderio di esplorare. I gruppi saranno divisi per fasce d’età (4-5 anni e 6-12 anni), con attività pensate su misura per ciascun livello.

Le giornate si svolgono dal lunedì al venerdì, con orario 8.30 – 16.30, e comprendono:

giochi all’aperto, laboratori artistici, visite nei musei e negli istituti culturali vicini, momenti di gioco libero e relax.

Temi settimanali e uscite speciali

Ogni settimana propone un tema diverso, come:

Il grande gioco dell’arte (visita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna)

(visita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna) Culture vicine e lontane (visita all’Istituto Giapponese di Cultura)

(visita all’Istituto Giapponese di Cultura) Fantasticherie per un bestiario contemporaneo (visite al Giardino del Lago e Museo di Zoologia)

(visite al Giardino del Lago e Museo di Zoologia) Nella natura , tra erbari, pittura en plein air e i Giardini Segreti

, tra erbari, pittura en plein air e i Giardini Segreti Verso l’infinito e oltre , con animazioni, fotografie e visioni surreali

, con animazioni, fotografie e visioni surreali Viaggiatori nel tempo, tra archeologia e Museo Etrusco di Villa Giulia

Quando e quanto costa

Il centro estivo è attivo in due periodi:

Dal 9 giugno all’8 agosto

Dal 25 agosto al 12 settembre

(Pausa estiva dall’11 al 24 agosto)

Costo: €125 a settimana (5 giorni consecutivi)

Include materiali, attività e biglietti d’ingresso ai musei.

Pranzo e merende non inclusi.

Cosa portare

Ogni bambina/o dovrà portare:

zainetto con acqua, merenda e pranzo al sacco

cappellino

abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica

Il pranzo si svolge in una sala interna climatizzata, adibita allo scopo.

Come iscriversi

La prenotazione è obbligatoria e si effettua telefonando al call center 060608

(attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00).

Informazioni: centriestivicasina@gmail.com

Programma completo: www.casinadiraffaello.it

Social: @casinadiraffaello (Facebook e Instagram)