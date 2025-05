Con l’arrivo della bella stagione e la chiusura delle scuole, il Bioparco di Roma apre le porte alla fantasia, alla scoperta e al divertimento: dal 9 giugno al 12 settembre 2025, torna il Centro Estivo del Bioparco, un’occasione imperdibile per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, in un contesto unico, immersi nella natura e circondati da animali provenienti da tutto il mondo.

Il tema dell’estate: Scatti Selvaggi, il Bioparco in un rullino

Quest’anno i piccoli esploratori saranno protagonisti di un’avventura tra passato, presente e futuro della conservazione animale. Il filo conduttore sarà la fotografia: ogni giornata sarà scandita da “scatti selvaggi”, immagini che racconteranno l’esperienza vissuta attraverso gli occhi dei bambini, stimolando l’osservazione, la creatività e la consapevolezza ambientale.

Attraverso giocose esplorazioni, incontri speciali con gli animali, laboratori creativi e attività interattive, i partecipanti potranno conoscere il mondo affascinante dei giardini zoologici. Scopriranno come venivano ideati un tempo, come si sono evoluti gli exhibit per il benessere degli animali, e quale ruolo svolgono oggi gli zoo moderni nella salvaguardia della biodiversità.

Ogni giornata al centro estivo sarà un viaggio emozionante per approfondire le caratteristiche delle specie animali, comprendere le interazioni tra gli esseri viventi e il loro habitat, e scoprire quanto sia fondamentale il contributo dei giardini zoologici nella protezione delle specie in pericolo. Una vera e propria Arca di Noè moderna, dove educazione e conservazione camminano insieme.

Il Bioparco si conferma così un punto di riferimento per le famiglie e un luogo dove i bambini possono crescere, divertirsi e riflettere, sviluppando empatia, rispetto per la natura e uno sguardo consapevole sul futuro del nostro pianeta.

CREDIT FOTO: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco