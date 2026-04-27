Il centro geografico d’Italia è a Roma: un punto preciso, calcolato con rigore, che ribalta le convinzioni. Ma dove si trova?

Lo sapevi che il centro geografico d’Italia si trova a Roma? Una curiosità che sorprende e ribalta convinzioni diffuse, portando a guardare la Capitale da una prospettiva completamente nuova ma che certamente le si confà. Non si tratta di un luogo simbolico o storico, ma di un punto preciso, individuato attraverso calcoli accurati. E la sua posizione potrebbe essere molto più inaspettata di quanto si possa immaginare.

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Il punto esatto del centro geografico d’Italia è a Roma tra Torre Spaccata e via Marcio Rutilio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il centro geografico dell’Italia si troverebbe nel quartiere di Torre Spaccata, nella periferia sud-est della città. Più precisamente, il punto è stato individuato in via Marcio Rutilio, nei pressi della chiesa di San Bonaventura da Bagnoregio.

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A determinare questa posizione è stato l’architetto Giuseppe Angeletti, che nel 2006 ha avviato uno studio durato diversi anni. Il suo metodo si è basato sull’analisi delle coordinate geografiche estreme del territorio italiano: dalla Vetta d’Italia in Trentino fino a Capo delle Correnti in Sicilia, includendo anche la Sardegna e altre isole, escluse da altri studi dello stesso tipo.

Dopo sette anni di calcoli e verifiche, Angeletti è arrivato a una conclusione sorprendente: il baricentro dell’Italia non si trova in località tradizionalmente indicate come Rieti o Narni, ma proprio a Roma. Un esito che ha trasformato una strada di periferia in un punto di riferimento geografico unico.

Non esistono grandi monumenti o segnalazioni turistiche ufficiali: il centro d’Italia è segnato da una semplice iscrizione tracciata sul suolo, tra i sampietrini della piazza. Una scritta che recita “Centro Italia Roma”, accompagnata da una forma geometrica simile a una bussola, con l’indicazione del Nord. Lo stesso Angeletti, ormai in età avanzata, tornò sul posto per correggere di pochi metri la posizione iniziale, dimostrando un rigore quasi ossessivo nella ricerca della precisione. Il risultato è un punto esatto, quasi impercettibile, ma carico di significato.

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