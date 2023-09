Quali sono i centri commerciali più grandi di Roma? Ecco una classifica dettagliata delle strutture più note della Capitale

Con l’arrivo dell’autunno e a seguire dell’inverno, tanti non perderanno occasione di trascorrere giornate all’interno dei centri commerciali. Soltanto Roma ospita una moltitudine di strutture, di seguito riportiamo la classifica delle 10 più grandi della Capitale: ecco quali sono.

Centri commerciali a Roma, i 10 più grandi: quali sono

I centri commerciali a Roma sono tantissimi ma considerando la grandezza degli edifici, ecco quali sono quelli più grandi:

Porta di Roma 130.000 metri quadrati

Roma Est 98.000 metri quadrati

Maximo 60.500 metri quadrati

Euroma 2 51.375 metri quadrati

Gran Roma 32.300 metri quadrati

La Romanina 31.793 metri quadrati

Cinecittà 2 24.852 metri quadrati

I Granai 23.100 metri quadrati

Aura 15.600 metri quadrati

Primavera 12.297 metri quadrati

Centri commerciali a Roma, tutti i dettagli dei più grandi della Capitale

Nel dettaglio, Porta di Roma ha 30mila metri quadrati di GLA e 220 negozi. Roma Est è grande 98mila metri quadrati ed ha 220 negozi. Al terzo posto c’è il nuovo centro commerciale Maximo con all’interno il primo store di Primark nella città eterna. Al quarto posto Euroma 2 all’Eur con 200 negozi.

LEGGI ANCHE:– Il primo centro commerciale coperto al mondo si trova a Roma, ecco dove

Al quinto posto c’è Gran Roma e al sesto posto La Romanina, uno dei pochi centro commerciali fuori dal Raccordo Anulare. Al settimo posto c’è Cinecittà 2 di Cinecittà. Ultimi due posti sono per Aura, a Valle Aurelia, e Primavera a Centocelle.

Dove si trovano i più grandi centri commerciali al mondo?

Considerando i mq, i centri commerciali più grandi del mondo si trovano in Cina dove sono situati i primi tre della classifica: il South China MallCina di Dongguan, 2.350 negozi per una superficie commerciale utile (GLA) di oltre 650mila metri quadrati. A seguire si trovano tutti nel continente asiatico.

L’Europa, l’Italia e in particolare Roma, tuttavia, hanno molti centri commerciali che ogni giorno ospitano tanti clienti del posto e turisti pronti a scatenarsi con lo shopping. Quotidianamente non mancano sconti, offerte e tante promozioni soprattutto in posti come Ikea, Euronics e tanto altro ancora. Soprattutto in alcuni locali vi è l’imbarazzo della scelta.

FOTO: SHUTTERSTOCK