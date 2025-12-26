Le festività natalizie proseguono e, nel giorno di Santo Stefano, molti romani approfittano del tempo libero per fare acquisti o trascorrere qualche ora nei centri commerciali. Non tutte le strutture, però, sono operative: alcune restano chiuse, mentre altre aprono con orari regolari o prolungati.
Leggi anche: — Saldi invernali Roma 2026: quando iniziano e cosa sapere
Prima di mettersi in viaggio, è sempre consigliabile verificare eventuali aggiornamenti sui siti ufficiali dei singoli centri. Di seguito, l’elenco delle aperture confermate a Roma oggi 26 dicembre 2025.
Centri commerciali aperti a Roma il 26 dicembre 2025
Centro Commerciale Aura – Valle Aurelia (via di Valle Aurelia, 30)
- Pam: 8.00 – 21.00
- Galleria: 9.30 – 20.30
- Area food: 9.00 – 23.00
Centro Commerciale Euroma2 (via dell’Oceano Pacifico, 83)
- Negozi: 10.00 – 21.00
- Area food: 10.00 – 22.00
- Ipermercato: chiuso
Talenti Village (via della Bufalotta, 548)
- Carrefour: 9.00 – 20.00
- Galleria: chiusa
Maximo Shopping Center (via Laurentina, 865)
- Galleria, bar e ristorazione: 10.00 – 21.00
- Pam e Farmacie Italiane: 8.30 – 21.00
Outlet aperti oggi 26 dicembre 2025
Castel Romano Designer Outlet (via Ponte di Piscina Cupa, 64)
- 10.00 – 20.00
Valmontone Outlet (via della Pace, località Pascolaro – Valmontone)
- Negozi: 10.00 – 21.00
- Area food: 10.00 – 23.00
Attenzione agli orari
Nel periodo natalizio gli orari possono subire variazioni anche all’ultimo momento. Si consiglia sempre di consultare i canali ufficiali dei centri commerciali o dei singoli punti vendita prima di recarsi sul posto.