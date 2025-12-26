Le festività natalizie proseguono e, nel giorno di Santo Stefano, molti romani approfittano del tempo libero per fare acquisti o trascorrere qualche ora nei centri commerciali. Non tutte le strutture, però, sono operative: alcune restano chiuse, mentre altre aprono con orari regolari o prolungati.

Prima di mettersi in viaggio, è sempre consigliabile verificare eventuali aggiornamenti sui siti ufficiali dei singoli centri. Di seguito, l’elenco delle aperture confermate a Roma oggi 26 dicembre 2025.

Centri commerciali aperti a Roma il 26 dicembre 2025

Centro Commerciale Aura – Valle Aurelia (via di Valle Aurelia, 30)

  • Pam: 8.00 – 21.00
  • Galleria: 9.30 – 20.30
  • Area food: 9.00 – 23.00

Centro Commerciale Euroma2 (via dell’Oceano Pacifico, 83)

  • Negozi: 10.00 – 21.00
  • Area food: 10.00 – 22.00
  • Ipermercato: chiuso

Talenti Village (via della Bufalotta, 548)

  • Carrefour: 9.00 – 20.00
  • Galleria: chiusa

Maximo Shopping Center (via Laurentina, 865)

  • Galleria, bar e ristorazione: 10.00 – 21.00
  • Pam e Farmacie Italiane: 8.30 – 21.00

Outlet aperti oggi 26 dicembre 2025

Castel Romano Designer Outlet (via Ponte di Piscina Cupa, 64)

  • 10.00 – 20.00

Valmontone Outlet (via della Pace, località Pascolaro – Valmontone)

  • Negozi: 10.00 – 21.00
  • Area food: 10.00 – 23.00

Attenzione agli orari

Nel periodo natalizio gli orari possono subire variazioni anche all’ultimo momento. Si consiglia sempre di consultare i canali ufficiali dei centri commerciali o dei singoli punti vendita prima di recarsi sul posto.