Tutti i dettagli sull’apertura dei centri commerciali a Roma nella giornata del 2 giugno: orari in occasione della festività

Il 2 giugno è la festa della Repubblica italiana e per questo motivo la maggior parte delle persone non lavoreranno. Tuttavia, nonostante sia festa nazionale, alcuni centri commerciali di Roma resteranno aperti con orari diversi rispetto al solito.

Centri commerciali Roma, orari previsti per il 2 giugno

Ecco una panoramica dei centri commerciali che accoglieranno i visitatori il 2 giugno a Roma:

Castel Romano Designer Outlet in occasione delle festività non subirà cambiamenti di orario.

Valmontone Outlet, lunedì 2 giugno i negozi saranno aperti dalle 10 alle 21 e il food court dalle 10 alle 23.

Centro Commerciale Euroma2 per la Festa della Repubblica aprirà le porte dalle 10 alle 21 per quanto riguarda i negozi e FOOD & BEVERAGE dalle 10:00 alle 22:00, l’ipermercato sarà aperto dalle 9:00 alle 21:00.

Centro Commerciale Aura sarà aperto anche Il 2 giugno. Ecco gli orari: Pam: 8.00 – 21.00 Negozi: 9.30 – 21.00 Area food: 9.00 – 23.00.

Per quanto riguarda il Centro commerciale Porta di Roma, i negozi saranno aperti dalle 10 alle 22. La zona ristorazione fino alle 23 e lo spazio Conad fino alle 22.

Anche per Maximo Shopping Center non ci sono cambiamenti di orario. Ogni area sarà a disposizione del cliente come ogni giorno.

Importante: Gli orari indicati potrebbero subire variazioni per i singoli punti vendita all’interno dei centri commerciali. È sempre consigliabile consultare il sito web ufficiale del centro commerciale o del negozio di interesse per avere informazioni aggiornate sugli orari di apertura specifici.

FOTO: SHUTTERSTOCK