Per gli amanti dello shopping o per chi ha necessità impellenti, Roma offrirà diverse opzioni per trascorrere anche il 1° maggio tra negozi e ristoranti.

Venerdì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, Roma si ferma… ma non del tutto. Se hai bisogno di fare la spesa o concederti un giro di shopping, sappi che non tutti i negozi resteranno chiusi.

Come ogni anno, supermercati e centri commerciali adottano orari diversi: alcune catene restano chiuse, mentre altre garantiscono aperture – spesso ridotte – per chi ha bisogno di acquisti last minute.

Chi ha bisogno di fare spesa – dal pane fresco alla carne per il barbecue – può contare su diverse opzioni distribuite in tutta la città.

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Supermercati aperti a Roma il 1° maggio

Partiamo dalla spesa: la situazione è abbastanza varia.

❌ Chiusi:

  • Esselunga
  • Coop

✅ Aperti (orario pieno o quasi):

  • Carrefour: molti punti vendita aperti anche H24
  • MD: 8:00 – 20:00
  • Decò: 9:00 – 20:00
  • Pam: 9:00 – 20:30
  • Crai: 8:00 – 20:00

🕐 Apertura ridotta:

  • Todis: 8:30 – 13:30
  • Pewex: 9:00 – 21:00
  • Conad: 9:00 – 13:30

Attenzione: gli orari possono cambiare da punto vendita a punto vendita, quindi meglio controllare online o contattare direttamente il negozio.

Centri commerciali aperti a Roma il 1° maggio

Per lo shopping, la situazione è ancora più “a macchia di leopardo”: alcuni centri restano chiusi, altri aprono con orari ridotti o solo per alcune aree.

Ecco la guida:

Centri Commerciali Aperti

Centro Commerciale Aura (Valle Aurelia)
🛒 Pam 9:00 – 20:00
🛍️ Galleria 9:30 – 21:00
🍔 Area food 9:00 – 23:00

Euroma2
🛍️ Negozi 10:00 – 22:00
🍴 Food 10:00 – 22:00
❌ Ipermercato chiuso

Maximo Shopping Center
🛍️ 10:00 – 21:00

Castel Romano Designer Outlet
🛍️ 10:00 – 20:00

Valmontone Outlet
🛍️ Negozi 10:00 – 21:00
🍴 Food court fino alle 23:00

Centri Commerciali Chiusi 1 maggio

Centro Commerciale Porta di Roma

Centro Commerciale I Granai

Aperture parziali

Talenti Village
🛒 Carrefour aperto 8:00 – 20:00
❌ Galleria chiusa

Con la maggior parte delle attività aperte, seppur con orari festivi, la Capitale offre un buon equilibrio tra servizi e tempo libero, permettendo a cittadini e turisti di vivere appieno la giornata.

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