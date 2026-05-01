Per gli amanti dello shopping o per chi ha necessità impellenti, Roma offrirà diverse opzioni per trascorrere anche il 1° maggio tra negozi e ristoranti.
Venerdì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, Roma si ferma… ma non del tutto. Se hai bisogno di fare la spesa o concederti un giro di shopping, sappi che non tutti i negozi resteranno chiusi.
Come ogni anno, supermercati e centri commerciali adottano orari diversi: alcune catene restano chiuse, mentre altre garantiscono aperture – spesso ridotte – per chi ha bisogno di acquisti last minute.
Chi ha bisogno di fare spesa – dal pane fresco alla carne per il barbecue – può contare su diverse opzioni distribuite in tutta la città.
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Supermercati aperti a Roma il 1° maggio
Partiamo dalla spesa: la situazione è abbastanza varia.
❌ Chiusi:
- Esselunga
- Coop
✅ Aperti (orario pieno o quasi):
- Carrefour: molti punti vendita aperti anche H24
- MD: 8:00 – 20:00
- Decò: 9:00 – 20:00
- Pam: 9:00 – 20:30
- Crai: 8:00 – 20:00
🕐 Apertura ridotta:
- Todis: 8:30 – 13:30
- Pewex: 9:00 – 21:00
- Conad: 9:00 – 13:30
Attenzione: gli orari possono cambiare da punto vendita a punto vendita, quindi meglio controllare online o contattare direttamente il negozio.
Centri commerciali aperti a Roma il 1° maggio
Per lo shopping, la situazione è ancora più “a macchia di leopardo”: alcuni centri restano chiusi, altri aprono con orari ridotti o solo per alcune aree.
Ecco la guida:
Centri Commerciali Aperti
Centro Commerciale Aura (Valle Aurelia)
🛒 Pam 9:00 – 20:00
🛍️ Galleria 9:30 – 21:00
🍔 Area food 9:00 – 23:00
Euroma2
🛍️ Negozi 10:00 – 22:00
🍴 Food 10:00 – 22:00
❌ Ipermercato chiuso
Maximo Shopping Center
🛍️ 10:00 – 21:00
Castel Romano Designer Outlet
🛍️ 10:00 – 20:00
Valmontone Outlet
🛍️ Negozi 10:00 – 21:00
🍴 Food court fino alle 23:00
Centri Commerciali Chiusi 1 maggio
Centro Commerciale Porta di Roma
Centro Commerciale I Granai
Aperture parziali
Talenti Village
🛒 Carrefour aperto 8:00 – 20:00
❌ Galleria chiusa
Con la maggior parte delle attività aperte, seppur con orari festivi, la Capitale offre un buon equilibrio tra servizi e tempo libero, permettendo a cittadini e turisti di vivere appieno la giornata.
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