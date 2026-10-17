Dal 29 ottobre al 1° novembre 2026 la storica strada della Capitale si trasforma in una galleria a cielo aperto. Il tema della 126ª edizione è “Il segno naturale”

Via Margutta torna a trasformarsi in una galleria d’arte a cielo aperto. Da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre 2026 arriva la 126ª edizione dei Cento Pittori Via Margutta, la storica manifestazione che porta le opere degli artisti tra i vicoli del centro di Roma, offrendo a cittadini e turisti l’occasione di scoprire la strada attraverso la pittura e il dialogo con i suoi protagonisti.

Il tema scelto per questa edizione è “Il segno naturale”, filo conduttore di un percorso culturale che prosegue la riflessione avviata lo scorso anno sul rapporto tra natura, percezione e gesto artistico. L’esposizione sarà a ingresso gratuito e all’aperto, permettendo al pubblico di passeggiare tra le opere e incontrare direttamente gli artisti.

Il segno naturale: la natura raccontata attraverso l’arte

Il tema della 126ª edizione invita a esplorare il legame tra essere umano, natura e ambiente attraverso il linguaggio delle arti visive. Non si tratta di un soggetto da rappresentare in modo obbligato, ma di uno spunto comune che lascia agli artisti la libertà di interpretare il concetto secondo la propria sensibilità.

Il “segno naturale” può diventare una traccia, una forma, un colore, un gesto, una materia o un ritmo. Ne nasce un percorso aperto a linguaggi differenti, dalla pittura figurativa a quella astratta, dalle tecniche tradizionali alle sperimentazioni contemporanee.

L’obiettivo è creare un dialogo tra le opere e chi le osserva, rendendo la visita un’esperienza partecipata. I visitatori potranno soffermarsi sui lavori esposti, conoscere le storie che li hanno ispirati e confrontarsi direttamente con gli artisti.

Via Margutta diventa una galleria a cielo aperto

Per quattro giorni la strada, da sempre legata alla storia artistica della Capitale, ospiterà una successione di opere esposte sulle caratteristiche strutture della manifestazione: cavalletti sormontati da ombrelloni, diventati nel tempo uno dei suoi simboli più riconoscibili.

La mostra restituisce a Via Margutta il ruolo di luogo d’incontro tra arte, città e pubblico. Qui la visita non si limita all’osservazione delle opere, ma permette di entrare in contatto con chi le ha realizzate, in un contesto urbano che diventa parte integrante dell’esperienza.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio e dell’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, promossa da ICAS, Intergruppo Parlamentare Cultura Arte e Sport.

Quando inizia la 126ª edizione dei Cento Pittori Via Margutta

L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 17, con il tradizionale taglio del nastro all’altezza della celebre Fontana degli Artisti, alla presenza delle istituzioni capitoline.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 1° novembre, trasformando Via Margutta in uno spazio dedicato alla creatività e alla scoperta artistica.

L’evento è gratuito e accessibile liberamente, un’occasione per vivere una delle strade più caratteristiche di Roma attraverso le opere, le tecniche e le interpretazioni dei suoi artisti.

La manifestazione è realizzata grazie al contributo del presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, Antonio Servillo, della vicepresidente Paola Minissale, del segretario particolare Maurizio Baiocchini e dei consiglieri Silvano Fabrizio, Angelo Colazingari, Roberto Fantini, Pino Tersigni e Maria Cristina Lucidi.