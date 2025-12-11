Stasera c’è Celtic-Roma, partita della sesta giornata di Europa League: scopri dove vedere la gara (Sky, Prime o DAZN)?

Nel giovedì europeo torna protagonista la Roma, attesa sul campo del Celtic FC di Glasgow per una sfida che può pesare in modo significativo sulla classifica del maxi girone. La gara si preannuncia intensa, in un Celtic Park pronto a spingere i padroni di casa e a misurare la solidità dei giallorossi in un momento fondamentale della competizione continentale. Stasera c’è una Celtic-Roma da vivere e da guardare: scopri dove vedere la gara in televisione e in streaming.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Celtic-Roma, sesta giornata del maxi girone di Europa League: dove vedere la partita in tv e in streaming

Andiamo con ordine e partiamo Il duello di Glasgow chiude il percorso della sesta giornata di Europa League, e rappresenta una tappa importante per entrambe le squadre. Il Celtic arriva alla sfida con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con un ruolino altalenante tra competizione europea e campionato, dove il recente ko contro gli Hearts ha complicato la corsa domestica. La Roma di Gasperini, attualmente a quota 9 punti, ha mostrato un rendimento europeo decisamente positivo, trovando nelle trasferte una continuità preziosa con successi su Nizza, Rangers e Midtjylland. I giallorossi inseguono una vittoria che potrebbe consolidare la posizione in zona playoff e dare continuità al cammino continentale.

LEGGI ANCHE: «L’arte è ovunque»: Refik Anadol ridisegna Gorizia con un tunnel di luce e dati

Celtic-Roma si gioca oggi, giovedì 11 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 21:00 al Celtic Park di Glasgow. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW, con collegamento dalle 19:00 dedicato al prepartita, su Sky Sport 252 e Sky Sport Uno.



La partita sarà visibile anche in streaming su NOW e tramite Sky Go da PC, smartphone e tablet. Niente da fare per gli abbonati DAZN e Prime, datoche Sky detiene l’esclusiva per la trasmissione dell’incontro in Italia, comprensiva delle soluzioni mobile e on demand per seguire la sfida ovunque ci si trovi. Non sarà inoltre trasmessa in chiaro su TV8, che per questa giornata di Europa League manderà in onda il match Basilea-Aston Villa.

Leggi anche: Weekend a Roma: gli appuntamenti da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre

Photo Credits: Shutterstock