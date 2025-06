Celleno è il paese delle ciliegie dove poter gustare dolci strepitosi in occasione della sagra in programma il 6, 7, 8 giugno 2025

Avete mai sentito parlare di Celleno? Si tratta di un paese Laziale in cui poter assaggiare le migliori ciliegie del territorio. Nei prossimi giorni avrà luogo la sagra dove i turisti e tutti i partecipanti potranno gustare piatti tipici.

Celleno, il paese delle ciliegie

Celleno è un borgo situato tra le colline tufacee del Lazio, precisamente tra il Lago di Bolsena e il Lago di Alviano, a 20 chilometri da Viterbo e 14 chilometri da Civita di Bagnoregio.

Oggi considerato un paese fantasma, è conosciuto da tutti come la città delle ciliegie. Secondo alcune fonti è stato fondato da Italo discendente di Enotro, in memoria della sua figlia Cilenia. Secondo altri, invece, il nome del borgo deriva da cella, intesa come grotta o cavità, di cui il territorio ne è pieno.

Il borgo è caratterizzato dal frutto rosso che vi è stato introdotto in Europa e in Italia e proviene dalla lontana Asia. A Celleno, la ciliegia è giunta nel tardo Medioevo quando gran parte dei terreni erano già occupati da vigneti e oliveti. Dopo le prime piantagioni, è avvenuta la diffusione nelle zone dell’Alto Viterbese.

La ciliegia di Celleno

La ciliegia tipica di Celleno è la cosiddetta Ravenna della Sabina dal sapore unico e diverso derivante dalle specifiche caratteristiche del terreno e dalle favorevoli condizioni climatiche. La Ciliegia Ravenna ha sia una polpa diversa, a seconda della varietà, e dimensioni medio-piccole.

Festa delle ciliegie di Celleno

La Festa delle ciliegie di Celleno è una sagra dedicata al frutto rosso che avrà luogo il 6, 7, 8 giugno 2025. I partecipanti potranno assistere alle tradizionali sfilate di gruppi mascherati in serata e domenica pomeriggio, il campionato di Sputo del Nocciolo, vale a dire il lancio in lungo del nocciolo di ciliegia con il primato da battere di 22,80 m., per poi proseguire con degustazioni, musica, discoteca e tanto altro.

Da assaggiare assolutamente la Crostatona. Le donne del paese realizzeranno una grande crostata alle ciliegie di Celleno che supererà i 20 metri.

FOTO: SHUTTERSTOCK