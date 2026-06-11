A 50 km da Roma, un meraviglioso castello sul mare offre spiaggia, storia e vicoli medievali: la gita estiva perfetta per tutti.

Vuoi fare una gita estiva che sia in grado di mettere d’accordo tutti? Tra chi vuole solo spiagge, chi preferisce passeggiare tra vicoli antichi e chi non rinuncia a un po’ di storia. A circa 50 chilometri da Roma, un castello affacciato direttamente sul mare offre tutto questo in una sola giornata: sabbia, onde, scorci medievali e un’atmosfera che sembra fatta apposta per la bella stagione.

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Il castello sul mare a meno di un’ora da Roma. Mare, musei e tramonto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La meta della quale stiamo parlando è Santa Severa, frazione di Santa Marinella, lungo il litorale tirrenico del Lazio. Arrivarci dalla Capitale è semplice: in auto si percorre l’A12 verso Civitavecchia, uscendo a Santa Severa-Santa Marinella, oppure si può scegliere di prendere il treno regionale e scendere alla stazione del borgo. Da lì, in circa un quarto d’ora a piedi, si raggiunge il mare con il castello già visibile all’orizzonte.

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Il colpo d’occhio è il motivo per cui questa gita resta impressa: le mura del Castello di Santa Severa arrivano quasi sulla sabbia, mentre la Torre Saracena domina la costa. Dietro l’immagine da cartolina, però, c’è una storia molto più antica. L’area corrisponde infatti all’antico porto etrusco di Pyrgi, poi insediamento romano e, nei secoli, complesso medievale legato anche all’Ordine di Santo Spirito.

Santa Severa funziona perché non obbliga a scegliere e, di certo, è il borgo sul mare più sottovalutato del Lazio. Si può fare il bagno sotto le mura, passeggiare tra le viuzze del centro storico, visitare il Museo del Mare e della Navigazione Antica o scoprire i reperti legati all’antica Pyrgi. Anche chi viaggia con bambini può trovare una meta comoda e varia, mentre chi è alla ricerca del relax duro e puro può limitarsi alla spiaggia e al tramonto, quando la pietra del castello si colora di rosa.

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