Nel cuore della Tuscia, il Castello di Torre Alfina torna in vendita: 35 camere, giardini da sogno e secoli di storia da scoprire.

Nel cuore della Tuscia c’è un castello che sembra uscito da un libro di fiabe. Torri imponenti, sale che raccontano secoli di storia e giardini capaci di far sognare: un luogo che oggi torna a cercare un proprietario. La cosa più bella è che la dimora, con le sue 35 camere e un parco dall’atmosfera quasi irreale, è di nuovo in vendita. E tra mura antiche e scorci da cartolina, la curiosità è inevitabile: chi riuscirà ad aggiudicarsi una residenza così fuori dal comune?

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Il castello di Torre Alfina torna sul mercato: di nuovo in vendita il gioiello della Tuscia

La dimora da sogno della quale stiamo parlando è il Castello di Torre Alfina, ad Acquapendente, nel Viterbese. L’annuncio è apparso sui portali di diverse agenzie immobiliari come Sotheby’s International Realty e Lionard Luxury Real Estate, mentre Engel & Völkers lo promuove a Viterbo. Nulla sappiamo però sul prezzo di vendita: le trattative sono riservate e si parla di potenziali acquirenti stranieri.

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Dietro le mura si nascondono cinque piani, circa 5.000 metri quadrati di interni, 35 camere e 15 bagni. All’esterno, mille metri quadrati di giardini completano una proprietà fuori dall’ordinario.

Le origini del maniero risalgono al VII secolo. Passato ai Monaldeschi, fu trasformato in epoca rinascimentale; nel 1880 il conte Edoardo Cahen d’Anvers ne affidò il restauro all’architetto Giuseppe Partini e la sistemazione dei giardini a Henri e Achille Duchêne. Gli interni custodiscono affreschi e opere d’arte.

Più recentemente, il castello è appartenuto anche all’ex patron del Perugia Luciano Gaucci e fu poi acquistato all’asta da Paolo Bartolomeo Buongiorno. Ora si apre un nuovo capitolo, chi si aggiudicherà la preziosa residenza?

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