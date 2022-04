Castello di Santa Severa: ecco perchè bisogna assolutamente visitarlo

APRILE 2022 Castello Santa Severa: nuovi orari

1° aprile – 30 giugno 2022

dal martedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 19:00

Dal 1° aprile al 30 giugno cambia l’orario di apertura del complesso monumentale inclusi i musei che saranno aperti dal martedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 19:00. Lunedì giorno di chiusura settimanale.

Inoltre sempre dal 1° aprile 2022, per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Il Castello di Santa Severa, a meno di 70 chilometri da Roma, è uno dei luoghi più suggestivi del Lazio. È stato il set, ad esempio, della serie tv “I Medici” e per il film “Tre metri sopra il cielo”. Non solo: il settimanale Time lo ha inserito della lista “world’s greatest places 2019”.

Un riconoscimento che ha inorgoglito il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha dichiarato:

“Sono particolarmente orgoglioso di questa segnalazione che riconosce non solo il grande patrimonio storico rappresentato dal Castello ma anche il lavoro che la nostra amministrazione ha portato avanti per rendere fruibile a tutti un bene pubblico così importante. Il nostro castello baciato dal mare è una risorsa del litorale laziale che comincia ad essere apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo”