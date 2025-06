Avete mai visitato Castel Gandolfo? Una città romana situata sui Colli Albani: da vedere il palazzo papale e il giardino segreto

Castel Gandolfo è una città romana sita sui Colli Albani che si affaccia sul Lago Albano, nella regione Lazio. Da tutti conosciuta per essere la sede del Palazzo Apostolico, che serviva come residenza estiva e ritiro per le vacanze del Papa. Ora è aperto al pubblico come museo.

Castel Gandolfo, cosa sapere sul Palazzo Papale

A circa 25 chilometri da Roma, il Palazzo Papale di Castel Gandolfo è da tutti conosciuto per essere stata la residenza estiva dei papi. Il paesaggio mozzafiato lo rende ancora più bello con tanto di vista sul lago Albano e sui Castelli Romani.

Il Palazzo Apostolico è aperto al pubblico con visite guidate e audioguide. E’ possibile organizzare la visita, facendo una prenotazione sul sito ufficiale che comprende l’audioguida disponibile in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese e russo.

E’ possibile accedere anche ai Giardini Pontifici sia come visita singola che come parte di un biglietto combinato con il Palazzo Apostolico. Si tratta di un luogo unico che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Estesi su 55 ettari, sono caratterizzati da labirinti incantati, statue scenografiche e una vista unica sul Lago Albano.

Gli orari di visita

La residenza del Papa a Castel Gandolfo è aperta al pubblico nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 2:00, Sabato, dalle 8:30 alle 5:30.

Papa Leone XIV e il soggiorno a Castel Gandolfo

A differenza di Papa Francesco, Papa Leone XIV userà la residenza di Castel Gandolfo. Si trasferirà lì un paio di settimane a luglio e poi qualche giorno a ferragosto: dal 6 al 20 luglio e poi di nuovo nei giorni a ridosso del 15 agosto. Chissà se i visitatori riusciranno a conoscere il nuovo pontefice?

FOTO: SHUTTERSTOCK