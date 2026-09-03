Ci sono luoghi in cui vale la pena arrivare anche solo per il paesaggio. E poi ci sono quei posti in cui, una volta arrivati, viene voglia di fermarsi qualche ora in più, sedersi a tavola e assaggiare i sapori del territorio.

È il caso di Castel di Tora, uno dei borghi più suggestivi affacciati sul Lago del Turano, nel cuore della provincia di Rieti. Un piccolo paese circondato dalle montagne e dall’acqua, perfetto per una gita fuori porta da Roma, dove passeggiare tra le vie del borgo, ammirare il panorama e respirare un’atmosfera lontanissima dal caos della città.

E dopo una passeggiata, cosa c’è di meglio di una tavola apparecchiata con i piatti della tradizione?

A Castel di Tora c’è un indirizzo che sembra fatto proprio per questo: La Riva Del Lago 2.0, ristorante italiano specializzato in prodotti tipici locali, dove la cucina ha il sapore delle cose preparate in casa.

La Riva Del Lago 2.0, dove mangiare come a casa

La prima cosa che colpisce entrando è proprio l’atmosfera.

La trattoria è stata rinnovata e si presenta come un ambiente semplice, curato e pulito, ma senza perdere quella dimensione familiare che invita a mettersi comodi. Qui non si viene soltanto per mangiare: ci si siede a tavola con la sensazione di essere ospiti più che clienti.

Ed è probabilmente questa la caratteristica che torna più spesso nelle recensioni di chi è passato da La Riva Del Lago 2.0. Il ristorante è molto apprezzato proprio per l’accoglienza, oltre che per la cucina: online raccoglie un punteggio di 4,8 su 5 su Tripadvisor ed è stato inserito tra le strutture Travellers’ Choice 2025.

Ma il vero motivo per cui vale la pena fermarsi è quello che arriva dalla cucina.

Fettuccine fatte in casa, coratella e sapori della tradizione

Qui la pasta è fatta in casa e si sente.

Tra i piatti da provare ci sono sicuramente le fettuccine cicoria e pecorino, uno degli abbinamenti più semplici e allo stesso tempo rappresentativi della cucina del territorio. La pasta, preparata artigianalmente, viene cotta alla perfezione e valorizza il condimento senza coprirlo.

Per chi ama i sapori più decisi, ci sono poi le fettuccine al ragù di cinghiale, un altro piatto che ricorre nelle recensioni dei clienti e che rappresenta perfettamente la cucina di terra della zona.

Da segnare anche gli gnocchi, particolarmente apprezzati per la consistenza morbida e leggera, e le preparazioni con carne.

E poi c’è lei, la coratella, uno di quei piatti della tradizione laziale che non lasciano spazio alle mezze misure: o la si ama oppure la si evita. Qui, però, è proprio tra le specialità che i clienti consigliano più spesso.

Dalla pecora all’abbacchio: la cucina di terra del Lazio

La cucina de La Riva Del Lago 2.0 racconta soprattutto il territorio attraverso le sue preparazioni più rustiche e genuine.

Tra i piatti segnalati da chi ha mangiato qui ci sono anche la pecora alla cottora, le carni alla brace, l’abbacchio e gli arrosti misti.

La pecora alla cottora, in particolare, è una delle preparazioni che più volte viene citata nelle recensioni, insieme alla pasta fresca. Il risultato è una cucina sostanziosa, fatta di ricette che appartengono alla tradizione dell’Appennino laziale e che puntano più sulla qualità degli ingredienti e sulla cura della preparazione che sulla ricerca di effetti particolari.

È una cucina che potremmo definire senza troppi giri di parole “come a casa”.

E forse è proprio questo il suo punto di forza.

Quando il ristorante diventa un’esperienza

Ci sono recensioni che parlano del cibo e altre che raccontano qualcosa di più.

Una delle impressioni più belle lasciate dai clienti riguarda proprio il rapporto con i proprietari, descritti come persone capaci di accogliere gli ospiti con una familiarità rara.

C’è chi racconta di essere tornato dopo un anno e di essere stato riconosciuto, accolto con affetto e fatto sentire quasi come uno di famiglia.

E in effetti è difficile trovare una definizione migliore di quella utilizzata da alcuni clienti: mangiare qui è un po’ come tornare a casa.

Il sorriso, la disponibilità, la voglia di fare stare bene le persone a tavola diventano parte integrante del pranzo. In alcuni casi, raccontano gli ospiti, arrivano anche assaggi e piccoli omaggi della casa.

È quel genere di ospitalità che non si può inserire facilmente in un menu, ma che alla fine è proprio ciò che si ricorda.

E per finire, dolci e Laurino

Dopo un pranzo così, naturalmente, arriva il momento del dolce.

Anche i dolci della casa sono tra le cose che vengono consigliate da chi ha provato il ristorante, insieme al Laurino, il caratteristico liquore che può essere il modo giusto per chiudere il pasto.

Il risultato è quello di un pranzo senza fronzoli, dove il protagonista rimane il territorio: pasta fatta a mano, carne, verdure, formaggi, dolci e prodotti della tradizione.

E anche il rapporto qualità-prezzo viene giudicato positivamente da molti clienti.

Castel di Tora: una gita tra borgo, lago e buona cucina

La Riva Del Lago 2.0 diventa così una tappa interessante per chi decide di trascorrere una giornata a Castel di Tora.

Prima si può esplorare il borgo, affacciarsi sui panorami del Lago del Turano e concedersi una passeggiata immersi nella natura. Poi ci si può sedere a tavola e assaggiare una cucina che non cerca di stupire con elaborazioni complicate, ma punta tutto sulla memoria dei sapori e sull’accoglienza.

Perché alla fine è proprio questa la sensazione che resta: quella di aver mangiato i piatti della propria nonna, in un posto dove ci si sente immediatamente a proprio agio.

E se state programmando una gita sul Lago del Turano, ricordatevi di lasciare spazio a tavola.

Le fettuccine cicoria e pecorino, la coratella, gli gnocchi, il ragù di cinghiale, l’abbacchio e un bicchierino di Laurino vi aspettano.