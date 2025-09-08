Perché Casino del Bel Respiro a Villa Pamphilj è visitabile solo 6 giorni l’anno? Tutti i dettagli al riguardo

Villa Pamphilj è uno dei luoghi più noti di Roma dove ogni giorno migliaia di persone vengono in visita e ne restano esterrefatti da così tanta bellezza.

All’interno della sua area vi è un palazzo che è visitabile solo 6 giorni l’anno e chiunque voglia conoscerlo deve prenotare con largo anticipo.

Si tratta del Casino del Bel Respiro.

Il Casino del Bel Respiro anche conosciuto come Casino dell’Algardi, è stato realizzato per volere del Pontefice Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che lo fece costruire a partire dal 1644 nel parco di Villa Pamphilj.

L’edificio è visitabile solo alcuni giorni l’anno. Vi è un calendario con tutte le date e gli orari delle visite guidate al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj. Esse vengono effettuate dalle 9:30 alle ore 13:00. Gruppi di 40 persone potranno accedervi per ogni turno di visita e la durata è di circa un’ora.

Il calendario completo

Il calendario completo per effettuare la visita guidata a Casino del Bel Respiro a Villa Pamphilj è il seguente:

Settembre 2025: sabato 27

(prenotazioni dalle ore 9:00 dell’8 settembre 2025)

(prenotazioni dalle ore 9:00 dell’8 settembre 2025) Ottobre 2025: sabato 18

(prenotazioni dalle ore 9:00 15 settembre 2025)

(prenotazioni dalle ore 9:00 15 settembre 2025) Marzo 2026: sabato 21

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 febbraio 2026)

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 febbraio 2026) Aprile 2026: sabato 18

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 marzo 2026)

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 marzo 2026) Maggio 2026: sabato 16

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 aprile 2026)

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 aprile 2026) Giugno 2026: sabato 13

(prenotazioni dalle ore 9:00 del 15 maggio 2026)

I privati cittadini che desiderano effettuare una visita guidata del Casino del Bel Respiro possono inviare una richiesta completa con i dati anagrafici di tutti i partecipanti (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza*) e un recapito telefonico a visitealgardi@palazzochigi.it, nel limite massimo di 5 nominativi per ciascuna richiesta di prenotazione.

Il servizio di prenotazione sarà attivo nelle date suindicate, fino ad esaurimento disponibilità.

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute al di fuori di tali termini. Per maggiori info clicca qui

Un po’ di storia

Il Casino del bel respiro è stato realizzato lungo la via Aurelia Antica nelle vicinanze delle arcate dell’acquedotto con lo scopo di diventare la residenza nobiliare di campagna dei principi Pamphilj. I giardini, invece, sono stati realizzati nel 600 e ancora oggi hanno la stessa forma del passato. In realtà, le ultime modifiche risalgono al 700 quando vennero ridisegnati per volere dei francesi. Le facciate del Casino presentano molte decorazioni con rilievi, fregi e statue.

