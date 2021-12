Casina di Raffaello, per le vacanze natalizie per bambini (28 dicembre – 7 gennaio)

In occasione delle prossime vacanze scolastiche di Natale, Casina di Raffaello organizza un centro invernale rivolto ai bambini nati nel 2016 e 2017 e ai bambini della scuola primaria. Il centro sarà attivo nei giorni di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 e martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio 2022. La struttura rimarrà invece chiusa al pubblico nei giorni 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2 e 6 gennaio compreso.

I bambini verranno accolti presso lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, e potranno vivere una splendida occasione di gioco e socializzazione.

Saranno divisi in tre diversi gruppi per fasce d’età e con ingressi e uscite scaglionati per evitare assembramenti:

1° gruppo – bambini dalla I alla V primaria (max 10 bambini): ore 8.45 – 13.45

2° gruppo – bambini nati nel 2016 e nel 2017 (max 8 bambini): ore 9.00 – 14.00

3° gruppo – bambini dalla I alla V primaria (max 10 bambini): ore 9.15 – 14.15

Ciascun gruppo verrà seguito dalla stessa operatrice per tutta la durata del centro invernale.

Ogni giorno sono previste attività negli spazi interni e attività all’aria aperta, sfruttando l’ampio spazio verde di Villa Borghese, nonché visite nei musei circostanti. Per le attività all’esterno è predisposta un’opportuna liberatoria da far firmare ai genitori e/o agli accompagnatori adulti.

Il servizio del centro invernale è organizzato nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Ogni mattina, al momento dell’accoglienza, verrà effettuato il triage. Gli adulti accompagnatori, che dovranno essere in possesso di green pass per accedere alla struttura, garantiranno sullo stato di salute dei bambini, ai quali verrà misurata la temperatura con il rilevatore a distanza. Per i bambini a partire dai 6 anni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori, verranno sanificati quotidianamente.

Tutte le mattine a ogni bambino verrà assegnato un kit di materiali base (matita, gomma, temperino, forbici, colla) all’interno di una busta personalizzata con il suo nome, da usare per tutto il periodo in cui frequenterà il centro invernale. Successivamente i materiali saranno messi in isolamento per l’igienizzazione e sostituiti con nuovi kit. Altri materiali usati per i singoli laboratori (ad esempio pennelli o tempere), saranno igienizzati al termine di ogni giornata.

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Ogni bambino dovrà inoltre essere munito di: zaino con acqua, merendina, pranzo al sacco ed un impermeabile da usare in caso di pioggia.

Il pranzo si svolgerà in una sala, opportunamente igienizzata tra un turno e l’altro.

Costi e prenotazioni

Il costo giornaliero è di € 14 a bambino (€ 38 per le tre giornate consecutive della stessa settimana). La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Programma della giornata tipo

In ciascuna delle due settimane è previsto un tema che sarà sviluppato nel corso delle tre giornate attraverso giochi, laboratori, letture, proiezioni video, escursioni nella villa e visite nei musei. La singola giornata è così suddivisa: la mattina, dopo un primo momento di accoglienza, i bambini staranno fuori con le operatrici alla scoperta della Villa o di un museo dei dintorni. Faranno merenda e giocheranno liberamente, poi tornati a Casina parteciperanno a un laboratorio creativo, quindi pranzeranno, un gruppo dopo l’altro. Un secondo momento di gioco libero o strutturato chiuderà la giornata di centro invernale in attesa dell’arrivo dei genitori.

I temi delle due settimane

Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021

L’arte tra la forma e il colore: guidati dagli insegnamenti impartiti dalle Avanguardie artistiche del ‘900 e ispirati dalle opere conservate nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, forme, colori, volumi, linee ispireranno i bambini nella sperimentazione creativa di materiali e tecniche.

Martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio 2022

L’arte tra libertà e tecnica: durante i laboratori creativi di questi primi giorni dell’anno giocheremo a fare ritratti ed autoritratti, ci dedicheremo al disegno en plein air facendo un giro nella villa e ci dedicheremo alla creazione di composizioni polimateriche. La visita al Museo Carlo Bilotti nell’Aranciera di Villa Borghese ci permetterà di vedere da vicino pitture e sculture di vari maestri dell’arte contemporanea tra i quali De Chirico ed Andy Warhol che daranno tanti spunti ai piccoli per le loro opere.

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura

Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre: dalle ore 8.30 alle 15.00

Martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio: dalle ore 8.30 alle 15.00

Chiusa: lunedì; 24-25-26 e 31 dicembre; 1-2 e 6 gennaio

Costi

Biglietto giornaliero: € 14 a bambino

Biglietto per 3 giorni consecutivi della stessa settimana: € 38 a bambino

L’iscrizione è possibile soltanto per l’intera giornata. Non sono previste riduzioni per i fratelli.

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608.

