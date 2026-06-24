A Roma Est c’è un posto dove l’estate non si limita a “passare”: si vive in quota. Il Casilino Sky Park torna anche nel 2026 come una delle esperienze urbane più particolari della stagione romana, una terrazza sospesa che unisce concerti, cinema, stand-up comedy e street food in un’unica grande piazza sopraelevata.

Siamo in Viale della Bella Villa 106, sul tetto del Multipark (4° piano), dove ogni sera dal martedì alla domenica, dalle 18:00 alle 02:00, la periferia si trasforma in un punto di ritrovo continuo. Con una particolarità non secondaria: si arriva facilmente, si parcheggia gratis e si entra nella metro quasi sotto casa.

Una “città nella città” tra metro e parcheggi gratuiti

Il Casilino Sky Park è progettato per essere accessibile davvero. In auto si esce dal GRA (uscita 18 Casilina) e si trova un parcheggio gratuito da 600 posti all’interno del multipiano. In alternativa, la Metro C fermata Alessandrino porta praticamente all’ingresso del quartiere.

Una logistica semplice che rende il luogo non un evento “da raggiungere”, ma uno spazio da vivere con continuità.

Il cartellone 2026: dal reggae al punk, passando per l’hip hop romano

Il programma musicale è tra i più densi della stagione e mescola generi, generazioni e scene internazionali.

Grande attesa per il ritorno a Roma della leggenda del reggae Burning Spear, in una serata che vedrà anche Alborosie e i Radici nel Cemento. Sul fronte indie e alternative arrivano i suoni elettronici di Meg, gli Almamegretta, Martina Attili, fino alle chitarre di MBR e Gazebo Penguins.

Spazio anche alla scena punk e hardcore con l’Invincible Fest, che porta sullo stesso palco Agnostic Front, Strung Out, Belvedere, Authority Zero e The Corps, oltre a festival dedicati come Only Punk Summer Fest e Roma Hard Core Fest.

La terrazza dell’hip hop: Roma sale in quota

Il Casilino Sky Park si conferma uno dei punti di riferimento per la scena rap e urban. Tra live e format resident tornano Upyard e The Yard (26 giugno) con Il Turco e Suarez, insieme a nomi storici come Assalti Frontali, Kaos One, Claver Gold, Axos ed Egreen.

Dietro le console, DJ Gruff, DJ Gengis, DJ Stile e DJ Craim. E ancora il Casilino Urban Fest con Vacca, Inoki, Ensi, Nerone, Dani Faiv e Jack the Smoker, oltre agli anniversari simbolici della scena: 30 anni di Urban Force e 10 anni di Jungle Juice.

Cinema, stand-up e teatro: il calendario fisso della settimana

Non solo concerti. Il Sky Park è anche una programmazione settimanale stabile che trasforma la terrazza in un piccolo festival permanente.

Il martedì va in scena “Cinema sul Tetto” con il talk “Personal Trailer” condotto da Valerio Desirò, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma.

Il mercoledì spazio alla stand-up comedy con la rassegna “Misunderstandup”, curata da Cecilia Forastieri e Patty Colucci.

La domenica chiude la settimana con teatro e comicità d’autore: da Andrea Rivera a Daniele Fabbri, passando per Filippo Giardina, Gioia Salvatori, Alberto Farina e molti altri protagonisti della scena italiana.

Street food e socialità: il cuore del progetto

Accanto agli eventi, resta centrale la dimensione conviviale: street food, cocktail bar e un’idea di socialità quotidiana che rende il luogo più simile a una piazza che a un’arena.

Il Casilino Sky Park non si accende solo per i grandi eventi: resta vivo ogni sera, costruendo una continuità rara nella programmazione estiva romana.

Informazioni utili

Il Casilino Sky Park si trova in Viale della Bella Villa 106, Roma, sulla terrazza del 4° piano del Multipark.

È aperto dal martedì alla domenica, dalle 18:00 alle 02:00.

In auto: uscita 18 GRA (Casilina), parcheggio gratuito da 600 posti (piani 1°, 2° e 3° del multipiano)

uscita 18 GRA (Casilina), parcheggio gratuito da 600 posti (piani 1°, 2° e 3° del multipiano) In metro: Metro C, fermata Alessandrino

Metro C, fermata Alessandrino Info, calendario e prenotazioni: casilinoskypark.it

Un luogo dove la periferia non “ospita” l’estate: la costruisce, sera dopo sera.