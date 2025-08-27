A due passi da Roma, il Bosco di Manziana custodisce una libreria libera: una casetta dei libri dove volumi e storie si scambiano in libertà.

Il Bosco di Manziana, a due passi da Roma, nasconde tra i suoi alberi una bellissima sorpresa che unisce natura e cultura: tra i suoi cerri secolari e i sentieri che sembrano usciti da una fiaba, è nata una libreria libera, una casetta dei libri, un luogo aperto a tutti, dove i volumi non hanno prezzo ma soltanto il desiderio di viaggiare da un lettore all’altro.

Una “case dei libri” nel bosco di Manziana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La casetta dei libri del bosco di Macchia Grande Manziana altro non è che una casetta di legno che sembra uscita da una fiaba classica, come Cappuccetto Rosso o Pollicino. Si trova nei pressi del Fontanile Testa di Bovo e, al suo interno, si trovano degli scaffali ordinati che ospitano romanzi, racconti per ragazzi e anche qualche saggio.

Funziona con la logica del bookcrossing: si prende un libro e, se si vuole, se ne lascia un altro in cambio. La casetta rappresenta un piccolo presidio culturale che rende il bosco ancora più speciale. Anche perché i visitatori curiosi che, prima di o durante una passeggiata tra i sentieri, si fermano a scegliere una nuova lettura non mancano mai!

Il bello è che la casetta cresce sempre di più. Allestita già da qualche anno, è sempre più ricca e visitata da tutti!

Anche perché il contesto è incredibilmente suggestivo: il Bosco di Manziana è un parco naturale con oltre 500 ettari di biodiversità. I sentieri si dividono in quattro itinerari tematici: dagli Alberi monumentali al Sentiero del Cinema. C’è tanto spazio per i fontanili, per gli animali al pascolo e perfino per una onirica solfatara dal fascino lunare. La casetta dei libri altro non è che il punto di partenza per un viaggio incredibile nel quale lettura, fiaba e camminata sapientemente si fondono.

