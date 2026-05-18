Roma Est sconquassa il mercato: case in crescita del 6,5% a Centocelle, quartiere sempre più richiesto.

Non è Prati, non è Testaccio e non è uno dei quartieri più celebrati dalle guide immobiliari: il nuovo segnale arriva da Roma Est, dove le case aumentano del 6,5% e il mercato torna a correre. Un dato che racconta molto più di una semplice variazione di prezzo: parla di un quartiere che cambia pelle, attira nuovi residenti e si riscopre sempre più interessante per chi cerca casa nella Capitale.

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Centocelle, il quartiere di Roma Est dove il valore delle case torna a correre

Il quartiere è Centocelle, una delle zone di Roma Est che negli ultimi anni ha vissuto una trasformazione evidente. Un tempo raccontata soprattutto come periferia lontana e complicata, oggi viene descritta sempre più spesso come un’area dinamica, popolare ma vivace, in grado di attirare attenzione, investimenti e nuovi abitanti.

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Nell’area Casilino-Centocelle il valore degli immobili è cresciuto del 6,5% in un solo anno, tra aprile 2025 e aprile 2026. Il prezzo medio indicato è di 2.790 euro al metro quadro: una cifra ancora lontana dai livelli dei quartieri più centrali o blasonati, ma abbastanza alta da confermare un trend ormai chiaro.

Il successo di Centocelle non dipende solo dai numeri. Il quartiere conserva ancora un’anima da “grande paese”: botteghe storiche, rapporti di vicinato, strade vissute, piazze riconoscibili e un senso di appartenenza che in molte altre aree della città si è perso. È proprio questa miscela tra prezzi ancora relativamente accessibili e identità locale forte a renderlo appetibile per chi vuole comprare casa senza spostarsi troppo fuori dal tessuto urbano romano.

Naturalmente non mancano le criticità. Sicurezza, viabilità e vivibilità restano temi caldi, come dimostrano anche le preoccupazioni degli abitanti per fenomeni come le corse clandestine di automobili. Ma la reazione del quartiere è parte della sua stessa rinascita: associazioni, commercianti e residenti si mobilitano per il decoro urbano, puliscono strade e parchi, difendono gli spazi comuni.

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